Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye terör suçlaması

Muallim, Türkiye’nin "bölgedeki istikrar ve güvenliği tehdit ettiğini", "terörizme sponsor olduğunu" söyledi.Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) toplantısı için önceden kaydedilen konuşmasında Türkiye'yi hedef aldı. "Ülkesindeki ve bölgedeki terörün ana sponsorlarından birinin Türkiye olduğunu" belirten Muallim Ankara'nın, "Türkiye’nin işgaline direnen onlarca kentin suyunu kestiğini" öne sürerek, bunun "hem insanlığa karşı bir suç, hem de bir savaş suçu olduğunu" dile getirdi.

BM konuşmalarında alışılmadık ölçüde sert bir dil kullandığı dikkat çeken Suriye Dışişleri Bakanı, "Konu terörizmi finanse etmek ve buna sponsor olmak olduğunda, Türk rejimi harika bir yönetim gösteriyor" dedi. Türkiye'nin su akışını kesmesi nedeniyle, koronavirüs salgınından mustarip olan bölgelerde sivillerin hayatının tehlikeye girdiğini belirten Velid Muallim, Ankara'nın, "ılımlı muhalifler olarak nitelendirdiği teröristleri, savaşmaları için Libya'ya götürdüğünü, Irak’ın egemenlik haklarını çiğnediğini ve sığınmacıları Avrupa'ya karşı, Doğu Akdeniz'deki enerji meselesinde bir koz olarak kullandığını" savundu.