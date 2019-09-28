Suriye Dünya Güçlerinin Arasında Kaldı

Hem Suriye hem de Türk hükümetleri Menbiç'e egemen olma niyeti göstermişti. Menbiç şu andaysa Amerika'yla ittifak yapan Kürtlerin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri tarafından kontrol ediliyor.

33 yaşındaki Cemal Hacı, Menbiç halkı olarak uyum sağlamaya ve kiminle olursa olsun yaşamaya çalıştıklarını söylüyor. ”Şiddet istemiyoruz” diyen Hacı, ”Suriye'de savaşta bir yakınını kaybetmemiş insana rastlayamazsınız,” şeklinde konuşuyor.

Menbiç'te yaşayanların çoğu, bölgeyi kimin kontrol etmesini istediklerini söylemiyor. Suriye'de iç savaşın patlak verdiği sekiz yıl öncesinden bugüne Menbiç, her biri birbirini deviren dört ayrı grubun egemenliği altına girdi.

Rus, Amerikan, Türk, Suriye ve Kürt bayrakları kırsal kesimlerde dalgalanırken askerler, Türkiye sınırında yeni oluşturulan ve çok tartışılan güvenli bölgenin her iki tarafında barışı korumaya çalışıyor.

Suriye'nin kuzeyindeki sessiz bir toprak parçası, dünyanın en büyük güçlerini ve en azılı düşmanları barındırıyor.

Sınırdaki Suriye kırsalında Suriye Demokratik Gücü askeri 20 yaşındaki Muhammed Nur, Türk tarafını göstererek ailesinin çoğunun şu anda Suriye tarafından giriş yapılamayan kasabada yaşadığını söylüyor.

Türk ve Amerikalı liderlerin gelecek hafta müzakerelere yeniden başlaması bekleniyor. Türk liderler, anlaşmaya varamamaları durumunda tek taraflı askeri girişim başlatmaya hazır olduklarını kaydediyor.

Türk ve Amerikan askerleri, ”güvenli bölge” içinde ortak askeri devriye görevine başlamıştı. Ancak Türk yetkililer, bölgenin en az iki katı büyüklüğünde ve milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapabilecek kapasitede olması gerektiğini vurguluyor. Suriye Demokratik Güçleri ise iyi niyet gösterisi olarak geri çekildiklerini söylüyor ancak daha fazla geriye çekilmek ya da Suriye'nin başka bölgelerinden gelen ve Türkiye'ye giden mültecileri kabul etmek istemiyor.

Kürt güçler geçen ay yine Türkiye-Suriye sınırında olan ancak Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan bölgeden asker ve silah çekmeye başlamıştı. 80 kilometre uzunluğundaki bölge, sınırdan Suriye içine 5 ila 14 kilometre giriyor.

Muhammed Nur, Beşar Esat hükümetiyle müttefik olan Rusya'nın kontrolündeki üsleri de gösteriyor. Suriyeli isyancı örgüt Özgür Suriye Ordusu'yla ittifak kuran Türkiye'nin üsleri de sınırdan görünüyor.

Amerika ise hem Türkler hem de Kürtlerle ittifak içinde. Suriye'nin bu bölgelerindeki en şiddetli düşmanlıksa Türkler ve Kürtler arasında yaşanıyor. Amerika, güvenli bölge müzakeresinde Kürt tarafı temsil ediyor.

Muhammed Nur, güvenli bölgenin hem bölgedeki gerginlikleri azaltabileceğini hem de daha da kötüleştirebileceğini söylüyor.

”Güvenli bölge buradaki insanların yararına olabilir” diyen Muhammed Nur, diğer taraftan Türkiye'nin güvenlik bölge istediğine inanmadıklarını, asıl niyetin yayılma arzusu olduğunu dile getiriyor.

Her iki taraf da derin şüphe içinde

Suriye Demokratik Güçleri komutanı Zaid Jassem, yakındaki bir Türk askeri kontrol noktasına işaret ediyor. Jassem şu anda bölgenin çoğunlukla sessiz olduğunu, ancak ortalığın hararetlenmesinin uzun zaman almayacağını söylüyor.