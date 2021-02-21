Suriye en büyük açlık tehlikesi ile karşı karşıya

12 milyondan fazla kişinin "alarm verici düzeyde" gıda sıkıntısı çektiği bildiriliyor.Suriye'de on yıldır devam eden iç savaş nedeniyle açlık tehlikesi ile karşı karşıya. Alman Açlıkla Mücadele Örgütü (Welthungerhilfe) Suriye Koordinatörü Konstantin Witschel, Suriye'nin şimdiye kadar yaşadığı en büyük açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ve 12 milyondan fazla kişinin "alarm verici düzeyde" gıda sıkıntısı çektiğini açıkladı.

Bunun toplam nüfusun neredeyse yüzde 60'ına tekabül ettiğini belirten Koordinatör Witschel, geçtiğimiz yıl insani durumun daha da kötüleştiğini kaydetti.

Özellikle kamplarda kalan sığınmacıların bu durumdan etkilendiğini belirten Witschel, ülkenin kuzeyindeki Azez kentini ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada kamplardaki durumun "korkunç" olduğunu söyledi. Şu anda kış hava şartları ve ağır yağışların insanları etkilediğini kaydeden yetkili, kamplarda her şeyin eksik olduğunu belirtti.

Konstantin Witschel, "Biz ziyaret ettiğimizde 30 tane çocuğun altı-yedi derece sıcaklıkta sadece kazak ve sandalet giydiğini gördük" şeklinde konuştu.