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Suriye gazisine davullu zurnalı karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 18:25 | Son Güncelleme

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gözlem noktasına rejim güçlerinin saldırısında yaralanan ve Ankara'daki tedavisinin ardından taburcu edilen Uzman Çavuş Samet Deniz, memleketi Gaziantep'e geldi.

Suriye gazisine davullu zurnalı karşılama

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gözlem noktasına rejim güçlerinin saldırısında yaralanan ve Ankara'daki tedavisinin ardından taburcu edilen Uzman Çavuş Samet Deniz, memleketi Gaziantep'e geldi. Nizip'teki baba ocağına dönen Suriye gazisi, davul zurna ve kurban kesilerek karşılandı.
27 Haziran günü görev yaptığı İdlib'de bulunan TSK'ya ait 10 Nolu Gözlem noktasına Suriye rejiminin yaptığı saldırıda bir asker şehit olurken, aralarında Uzman Çavuş Samet Deniz'in de bulunduğu 3 asker yaralandı. Saldırının ardından bölgeden tahliye edilen Samet Deniz, Ankara GATA'da tedavi edildi. Bugün tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Deniz, öğleden sonra uçakla Gaziantep'e geldi. Havaalanından ambulansla Nizip'teki baba ocağına gelen Suriye gazisi için kurban kesildi ve ardından davul zurna ile karşılandı.
Yakınlarının sarılarak hasret giderdiği Uzman Çavuş Samet Deniz, gördüğü ilgiden mutlu oldu. Annesi Esengül, babası Mustafa Deniz ile hasret gideren Samet Deniz, ailesine kavuştuğu için sevindiğini ve iyileşince yeniden görevinin başına gitmek istediğini söyledi.

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