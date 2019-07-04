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Suriye Geçici Hükümet Başkanı: “Türkiye bizi destekleyecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdulkerim Elmustafa, "Yeni bir hükümet kurmaya kararlıyız.

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdulkerim Elmustafa, "Yeni bir hükümet kurmaya kararlıyız. Türkiye bizi destekleyecek” dedi
Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Enes El Abda ve Geçici Hükümet Başkanı Abdulkerim Elmustafa, Halep kentine gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında basın toplantısını düzenledi. Suriye Ulusal Konseyi Başkanı El Abda basın toplantısında yaptığı açıklamada, ”Vatandaşlarımıza ve şehitlerimize selam olsun. Lübnan’da başta olmak üzere tüm mülteci ve nefrete maruz kalan vatandaşlarımıza selam olsun. Suriye Ulusal Konseyi’nin başarısı için geceyi gündüze katmamız gerekiyor. Bizim önceliğimiz geçici hükümetin başarmasını sağlamak çünkü ülkeyi yönetebilmeye kadir olduklarını biliyoruz. Esad’a karşı çıktığımız meselelerde başarılı olmamız gerekiyor. Biz bugün sizden yetki almaya gelmedik, olumlu başarılı sonuçları elde etmek için birlikte çalışmaya geldik” diye konuştu.
Yüz ülke tarafından tanınan konseyin asıl gücü halktan alması gerektiğini dile getiren El Abda, “Halkımızın her gün karşı karşıya geldiği sıkıntıların farkındayız, onları çözmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Esad rejimi zayıfladı”
Ulusal Konsey Başkanı Enes El Abda, ”Saldırılarımız nedeniyle Esad rejimi zayıfladı. Hiçbir şekilde müzakere yapmayacağız. Esad rejimi şu anda güvenlik, ekonomi ve sosyal alanında yenilmiş durumda. Muhalefet siyasi konusunu olgunlaştırmaya ve geliştirmeye çalışarak halkımızın isteklerini gerçekleştireceğiz” dedi.
Geçmişte yapılan hataların tekrarlanmayacağı ve düzeltileceği konusunda bir takım işlem yapacağını açıklayan El Abda, “Halkıma yöneticiler tarafından yapılan hatalar tekrarlanmayacak ve daha iyi hizmet etmek için çalışacağımıza dair söz veriyorum” diye ekledi.

“İdlib’de askeri değil siyasi çözüm gerekir”
Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Enes El Abda İdlib’de devam eden çatışmayı değerlendirdi. El Abda, “Esad’a karşı savaşan halkımızın güvenini kazanmaya çalışacağız. İdlib’de siyasi çözümün daha verimli olduğunu gördük. Ancak halkımız bize bugün ve önümüzdeki günlerde lazım” vurgusunu yaptı.

“Türkiye bizi destekleyecek”
Geçici Hükümet Başkanı Abdulkerim Elmustafa yaptığı açıklamada, ”Yeni bir hükümet kurmaya kararlıyız. Türkiye bizi bu konuda destekleyecek. Ulusal ordumuza gerekli destekleri verecek” dedi.
Elmustafa, Türkiye’nin desteği ile PKK ve PYD’ye karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) teşekkürlerini dile getirerek, “Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerini PKK ve diğer terör örgütlerine bırakmayacağız” dedi. Elmustafa Adalet, Savunma ve İçişleri bakanlıklarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

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