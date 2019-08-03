Suriye Geçici Hükümeti'nden 'Suriyeliler' hakkında açıklama

Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilere ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialar hakkında, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ve Suriye Geçici Hükümeti tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Türkiye’deki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten açıklamada, "Bilindiği üzere, ülkemizdeki şiddetten kaçan Suriyelilere uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye’de ‘geçici koruma’ sağlanmaktadır. Muttali olduğumuz Türk makamlarının resmi verilerine göre, 18 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Türkiye’de 3 milyon 634 bin 378 vatandaşımız ‘geçici koruma’ statüsü altında barış ve huzur içerisinde misafir edilmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Türkiye’de yaşayan milyonlarca Suriyeli, Türkiye’nin kendilerine göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Türk devletine ve milletine müteşekkirdir. Son dönemdeki gelişmelere ilişkin olarak ilgili kurumlardan aldığımız bilgilere göre, uluslararası basında ve sosyal medyada yer alan bazı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

'TÜRKİYE’DE SURİYELİLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR' Yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Türk yetkililerin en üst düzeyde ifade ettiği üzere, Türkiye’de Suriyelileri hedef alan ve onları sınır dışı etmeyi amaçlayan bir operasyon söz konusu değildir. Türk hükümetince yürütülen göç stratejisi çerçevesinde kamu düzenini sağlamak üzere başlatılan çalışmalarda, kayıtsız kaçak göçmenlere ve başka şehirde kayıtlı olup da şu anda İstanbul'da yaşayan Suriyelilere yönelik bir takip sürecinin işletildiğini görmekteyiz. İstanbul’da yapılan çalışmalarda geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere kayıtlı buldukları illere dönme çağrısı yapıldığı ve söz konusu çağrının ardından bu kişilerin bırakıldığı; yalnızca kayıtsız olarak Türkiye’de bulunan Suriyelilerin geçici barınma merkezlerine gönderildiği bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştır. Görüştüğümüz yetkililer, Türk hükümetinin, izlediği insani ve dengeli politika gereğince, savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan vatandaşlarımızı kesinlikle sınır dışı etme niyetinde olmadığını vurgulamışlardır. Türkiye’nin taraf olduğu BM Mültecilerin Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi gereğince de ‘geri göndermeme’ ilkesine titizlikle riayet ettiği tarafımıza ifade edilmiştir."