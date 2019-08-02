Suriye Geçici Hükümeti'nden 'Suriyeliler' hakkında açıklama

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- SURİYE Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Suriye Geçici Hükümeti (SGH), "Türkiye’de Suriyelileri hedef alan ve onları sınır dışı etmeyi amaçlayan bir operasyon söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilere ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialar hakkında, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ve Suriye Geçici Hükümeti tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Türkiye’deki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten açıklamada, "Bilindiği üzere, ülkemizdeki şiddetten kaçan Suriyelilere uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye’de ‘geçici koruma’ sağlanmaktadır. Muttali olduğumuz Türk makamlarının resmi verilerine göre, 18 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Türkiye’de 3 milyon 634 bin 378 vatandaşımız ‘geçici koruma’ statüsü altında barış ve huzur içerisinde misafir edilmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Türkiye’de yaşayan milyonlarca Suriyeli, Türkiye’nin kendilerine göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Türk devletine ve milletine müteşekkirdir. Son dönemdeki gelişmelere ilişkin olarak ilgili kurumlardan aldığımız bilgilere göre, uluslararası basında ve sosyal medyada yer alan bazı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.