Suriye Geçici Hükümeti'nden YPGPKK'ya katılanlara 'af' çağrısı

Ali LEYLAK- Şafak SAĞ/RESULAYN, (DHA) - SURİYE Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, aldatılarak veya zorla terör örgütü YPG/PKK'ya katılanlardan suç işlememiş olanların silahlarını bırakmaları halinde affedileceğini açıkladı.

Barış Pınarı Harakatı kapsamında terör örgütü PKK/PYD’den temizlenen Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine komşu Resulayn’da Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, incelemelerde bulunup açıklama yaptı. Mustafa, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) teslim olmaları halinde YPG/PKK'ya zorla katılanları affedeceklerini duyurdu. Daha önce terör örgütünün istihbarat binası olarak kullandığı ve harekat ile karakola dönüştürülen binada gazetecilere açıklama yapan Mustafa şunları söyledi:

"Müttefikimiz dost ve kardeş Türk ordusuyla birlikte milli ordumuzun, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat'ın doğusundaki harekat bölgesinin, PKK/P YD terör örgütünün ana omurgasını oluşturduğu SDG'den temizlenerek özgürleştirilmesi, bu bölgelerde ikamet eden kardeşlerimizin SDG'nin baskısından kurtarılarak barış ve güvenliğe kavuşturulması ve sığınmacıların evlerine dönmelerinin sağlanması yönünde gerçekleştirdiği başarılar ve elde ettiği kazanımlara dayanarak, aldatılarak veya zor kullanılarak SDG saflarına katılan militanları affederek geçmişin sayfasını kapatan Suriye halkının diğer bileşenleriyle omuz omuza verip bölgeyi yeniden imar etmeye, huzur, barış, onur ve özgürlük dolu parlak bir geleceğe doğru yürüme yolunda yeni bir sayfa açmaya çağırıyoruz."