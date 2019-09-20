"Suriye Geçici Hükümeti'nin önceliği istikrar ve güvenliği güçlendirmek"

Mustafa, kurdukları hükümetin önceliklerine ilişkin, "Özgürleştirilmiş bölgelerde istikrarın ve güvenliğin güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması geçici hükümetimizin ilk önceliğidir. Bu bölgeler Esed rejimi destekli terör örgütlerince hedef alınmaktadır. Bu örgütlerin bölgede yaşayan sivillerin hayatlarını bombalı saldırılarla tehdit ettiklerini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kişilerin halk desteğine sahip olduklarına inandığını dile getiren Mustafa, hükümetin meşruiyetini Suriye halkının, devriminin ve haklarının temsilcisi olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ile Suriye muhalefetinden aldığını vurguladı.

Mustafa, hükümet kurmadan önce Suriye'nin ileri gelenleriyle fikir alışverişi yaparak, herkes tarafından tanınan teknokratlardan oluşan bir hükümet kurduklarını belirtti.

İSTANBUL (AA) - MUHAMMED ŞEYH YUSUF/ADHAM KAKO - Suriyeli muhalifler tarafından oluşturulan Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye'de "özgürleştirilmiş" bölgelerde güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanmasının ilk öncelikleri olduğunu söyledi.

Türkmen siyasetçi Mustafa, hükümetlerinin çatısı altındaki savunma ve içişleri bakanlıklarının çizdikleri hedefler doğrultusunda koordineli bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerdeki şartların ağır olduğuna vurgu yapan Mustafa, bölgede evlerini terk ederek başka yerlerden gelen ailelerin olduğuna işaret etti.

Mustafa, "Bölgenin yükü ağır. Geçici hükümetimizdeki Yerel İdari Bakanlığımızın bu insanlara hizmet vermek için bir planı var. Bu bölgede istikrar ve güven sağlanabilirse yatırımlar olacak ve buraya göç eden gençlere de iyi bir iş olanağı sağlanacak." ifadesini kullandı.

Bölge halkına sağlık ve eğitim alanlarında da destek olacaklarının altını çizen Mustafa yerel meclislere de daha fazla yardım etmeyi planladıklarını dile getirdi.

- "Öz kaynaklarımızdan yararlanmaya çalışıyoruz"

Kısıtlı imkanlarla bölge halkına ihtiyaçlarını karşılamaya çabaladıklarının altını çizen Mustafa, "Bize gelen maddi destek çok kısıtlı, ihtiyaçları karşılamak için öz kaynaklarımızdan yararlanmaya çalışıyoruz ancak imkanlarımız ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor." diye konuştu.