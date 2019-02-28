HABER

SURİYE GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'DAN GEÇTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 19:14 | Son Güncelleme

Suriye bayraklı kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)

Suriye bayraklı kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Suriye'nin Tartus Limanına gitmek için yola çıkan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

Sakarya Karasu limanından yük alan Suriye bayraklı 'Souria' adlı kargo gemisi, saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 138 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki gemi yaklaşık 1 saat sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti.

Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Suriye'nin Tartus Limanına gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Şenocak: 28 Şubat siyasal, toplumsal ve ekonomik boyutta darbe yapılan bir süreçtiŞenocak: 28 Şubat siyasal, toplumsal ve ekonomik boyutta darbe yapılan bir süreçti
Suriye kargo gemisi İstanbul Boğazından geçtiSuriye kargo gemisi İstanbul Boğazından geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.