Suriye Güçleri İdlib’de İlerliyor

Suriye güçleri İdlib bölgesinde önemli bir kasabayı ele geçirdi.

Habeet kasabasının ele geçirilmesi Suriye güçlerinin İdlib’in güneyindeki bölgelere ulaşmasının kapısını açabileceği belirtiliyor. Habeet ayrıca 2012’den bu yana muhaliflerin kontrolündeki Khan Sheikhoun’a, başkent Şam’a bağlanan otoyulun bir kısmına ve Halep’e de çok yakın.

Suriye güçleri 2012’den bu yana kapalı olan M5 otoyolunda güvenliği sağlamak istiyor. İdlib, El-Kaide bağlantılı militanlarla diğer silahlı gruplara ev sahipliği yapıyor. Bölgede Suriye’nin diğer yerlerinden de gelen yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyor.

Suriye güçler Nisan ayından bu yana İdlib’e saldırıyor. 3 aydır devam eden hava saldırıları ve bombardımanlarda her iki taraftan 2 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 400 bin kişi de evlerini terketmek zorunda kaldı.

Suriye medyası kasabanın El Kaide bağlantılı militanlarla gerçekleşen şiddetli çatışmaların ardından ele geçirildiğini belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi çatışmalarda 18 militanla 9 rejim yanlısının öldüğünü belirtti.

Suriye güçleri son haftalarda İdlib’e ve militanların kontrolündeki Hama’nın bazı bölgelerine yönelik saldırılarını yoğun hava ve top ateşi yardımıyla gerçekleştiriyor.

