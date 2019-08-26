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Suriye güçleri Maaret el Numan'a yöneldi

26.08.2019 18:23 | Son Güncelleme

İdlib'e yönelik operasyonlarını sürdüren Suriye güçleri, silahlı grupları kuzeye doğru sıkıştırmaya devam ediyor.

İdlib merkezine 45 km mesafedeki Maaret el Numan havadan ve karadan bombalanıyor.Suriye ordusunun silahlı grupların ülkedeki son direniş bölgesi olan İdlib'e yönelik saldırıları sürüyor. Rusya ve İran destekli Suriye güçlerinin silahlı grupların yoğunlaştığı Maaret el Numan ilçesine yöneldiği bildiriliyor. Geçen hafta silahlı muhaliflerin kalesi olarak bilinen Han Şeyhun ilçesini ele geçiren Suriye askerlerinin kuzeye doğru kuşatmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin AP haber ajansına verdiği bilgiye göre Suriye uçaklarının hava saldırılarında aralarında bir çocuğun da olduğu en az 6 kişi öldü. Muhaliflerin sivil kurtarma ekibi Beyaz Baretliler isimli grup, havadan ve karadan yapılan bombardımanın Başkale köyünü ve yakınlarını hedef aldığını açıkladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, ordu birliklerinin Maaret el Numan ve yakınlardaki köylerde isyancıları vurduğu bilgisini paylaştı. SANA, silahlı grupların attığı roketlerin sivil kayıplara neden olduğunu öne sürdü.

Maaret el Numan, tıpkı Han Şeyhun gibi başkent Şam'la ülkenin ikinci büyük kenti Halep'i birbirine bağlayan otoyol üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önemde. Nisan ayından beri İdlib vilayetine operasyonlarını yoğunlaştıran Suriye hükümetinin amaçlarında biri de otoyolu tamamen ele geçirmek.

Operasyonlar nedeniyle geçen haftalarda binlerce sivil Türkiye sınıra doğru yığılmıştı. Suriye hükümeti bölgeden ayrılmak isteyen siviller için taliye koridoru oluşturduğunu açıklamıştı. 3 milyon nüfuslu İdlib vilayetinde kontrol büyük ölçüde El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam örgütünde bulunuyor.

AP/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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