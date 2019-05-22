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"Suriye halkı uluslararası toplumun yokluğunun bedelini ödüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:42 | Son Güncelleme

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisindeki Marratinnuman'a düzenlediği saldırıyı kınadı - SMDK: - "Suriye halkı uluslararası toplumun yokluğunun bedelini ödüyor"

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki Marratinnuman ilçesine gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak sivillerin korunmasını istedi.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisindeki Marratinnuman ilçesine dün gece düzenlediği saldırıyı "katliam" olarak niteleyerek kınadı.

Açıklamada, "Rejim güçleri, işgalci Rusya ve İran milislerinin ateşkesi ihlal ederek düzenledikleri çılgın saldırı sonucu katliam meydana gelmiştir. Kurbanlar arasında kadın ve çocuklar da vardı." ifadeleri yer aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin Marratinnuman'a yapılan saldırı sonrası arama kurtarma çalışmaları sırasında zorluklar yaşadığı belirtilen açıklamada, "Suriye halkı uluslararası toplumun yokluğunun bedelini ödüyor. Tarafımızca kınanmış bu katliam, insanlığa karşı işlenmiş bir savaş suçudur." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun, barışa ve sivillerin korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmesi istendi.

Esed rejimi ve destekçileri, gece geç saatlerde İdlib ilinin Marratinnuman ilçesi ile Marrıthırma köyüne düzenlendiği hava saldırılarında 4'ü çocuk en az 12 sivil hayatını kaybetmiş, 25'ten fazla sivil de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Esed İdlib marratinnuman SMDK Suriye

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