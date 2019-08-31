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"Suriye halkının son nefes kaynağı İdlib'dir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 17:40 | Son Güncelleme

Suriye'nin ilk ve tek astronotu Muhammed Ahmed Faris: - "Suriye halkının son nefes kaynağı İdlib'dir. Anneler yavrularını kaybediyor, çocuklar ölüyor, camiler, okullar bombalanıyor. Özgürlük hayalimiz bombalarla yok edilmeye çalışılıyor. Bu duruma ses vermeliyiz. Özgür dünyadan İdlib'deki saldırılara 'dur' demesini istiyoruz" - "Türkiye halkından bizimle olmalarını, bizim özgürlük sesimize destek vermelerini istiyoruz. Hatalarımıza, kusurlarımıza bakmayın. Türk halkı özgürlük yolunda ümidimiz"

İSTANBUL (AA) - Suriye'nin ilk ve tek astronotu Muhammet Ahmed Faris, "Suriye halkının son nefes kaynağı İdlib'dir. Anneler yavrularını kaybediyor, çocuklar ölüyor, camiler, okullar bombalanıyor. Özgürlük hayalimiz bombalarla yok edilmeye çalışılıyor. Bu duruma ses vermeliyiz. Özgür dünyadan İdlib'deki saldırılara 'dur' demesini istiyoruz." dedi.

Suriye Lemme Derneği ile Arap Derneği iş birliğiyle Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantıda İdlib'deki yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılar kınandı.

Etkinlikte konuşan Faris, İdlib'de düzenlenen saldırıların durdurulması için uluslararası kamuoyundan destek talep etti.

Suriye halkının barışcıl başlayan özgürlük taleplerinin rejim tarafından terörize edildiğini belirten Faris, "Özgürlük için Suriye'de ayaklanan halkımız özgürlük istemeye devam ediyor. Rejim ise bizim özgürlük taleplerimize silahla karşılık verdi ve terörize etti. Afganistan'dan, İran'dan ve dünyanın birçok yerinden getirilen çetelerle ülkemiz yok edildi, sesimiz susturulmaya çalışıldı. Şimdi de aynısı İdlib'de yapılmaya çalışılıyor. Suriye halkının son nefes kaynağı İdlib'dir. Anneler yavrularını kaybediyor, çocuklar ölüyor, camiler, okullar bombalanıyor. Özgürlük hayalimiz bombalarla yok edilmeye çalışılıyor. Bu duruma ses vermeliyiz. Özgür dünyadan İdlib'deki saldırılara 'dur' demesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Faris, Suriye'deki özgürlük mücadelesinde kendilerine en fazla destek veren ülkenin Türkiye ve Türk halkı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye halkı ve Suriye halkı kardeştir, ortak bir tarihi paylaşıyoruz. Aynı acıları geçmişimizde paylaştık. Türkiye halkı bugünlere gelmek için çok fedakarlık yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Türkiye halkından bizimle olmalarını, bizim özgürlük sesimize destek vermelerini istiyoruz. Hatalarımıza, kusurlarımıza bakmayın. Türk halkı özgürlük yolunda ümidimiz. İslam aleminin lideri olduğunuz gibi yine liderliğe devam etmenizi istiyoruz."

Suriye halkının özgürlük hayaline bombalara rağmen devam edeceğini dile getiren Faris, "Suriye'deki devrim hayalimiz 8 senedir devam ediyor. Çok bedel ödedik. Onlar vahşetle özgürlük sesini bastırmaya çalışsa da biz onlara selamımızı sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Buradan Suriye'de direnenlere sesleniyorum. Eğer birlik olmazsak her şeyimizi kaybederiz. Aramızdaki farklılıklara saygı göstererek ortak hareket edelim." ifadelerini kullandı.

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İdlib Suriye Suriye'nin ilk astronotu Muhammed Faris

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