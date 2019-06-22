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Suriye Hama’da bir İHA düşürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 16:44 | Son Güncelleme

Suriye ordusu, Hama Hava Askeri üssü yakınlarında rejim muhaliflerine ait insansız bir hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

Suriye ordusu, Hama Hava Askeri üssü yakınlarında rejim muhaliflerine ait insansız bir hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Düşürülen İHA’nın silahlı yada silahsız olması konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
Suriye’nin Rus güçlerinin hava savunma sistemi yardımıyla daha önce de rejim muhaliflerine ait İHA’ları düşürdüğü kaydedildi.
Rusya’nın Suriye’de bulunan askeri yetkilileri bu ay başında yaptığı açıklama İdlib yakınlarında Lazkiye’de bulunan Rus üssüne rejim muhalifleri tarafından atılan 12 İHA düşürdüğünü iddia etmişti.

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