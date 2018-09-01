"Suriye Hapishanelerinde İnsan Hakları İhlalleri" paneli

"Dünya artık ses vermeye başladı. Türkiye'deki bir takım kadın aktivistlerin girişimleriyle bir 'Vicdan Konvoyu' organize edilmişti. Dünya bu sayede Suriye cezaevlerindeki kadın mahkumlara ilişkin zulümden haberdar oldu. Suriye'de savaş hala bitmedi. Şehirlerin tamamı neredeyse boşaltılıp son olarak insanların sığındıkları İdlib şehrinin üzerine bir saldırı konuşuluyor. Biz Türk halkı olarak 4 milyona yakın Suriyeliye kucak açtık. Yeniden bir göç dalgası olabilir. Hem insani anlamda vazifelerimizi yerine getirmek hem de kurum olarak Suriye'de yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin konunun takipçisi olacağımızı bildirmek istiyorum."

"Savaşlarda genellikle çatışan taraflar medyada gösterilir ama asıl savaşı kadınlar ve çocuklar kaybeder. Oradaki zulüm anlatılmaz." diyen Gökdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gökdemir, Suriye'deki çatışmaların özellikle cezaevindeki kadınlara olan etkilerinin bugüne kadar görmezden gelindiğini ya da gösterilmediğini belirtti.

İHAK ve Save The Rest grubu iş birliğiyle, Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Suriye Hapishanelerinde İnsan Hakları İhlalleri" konulu panelde konuşan Gökdemir, panelde Suriye'de 7 yıldır göz önünde yaşanan ve devam eden acının görünmeyen tarafına değineceklerini söyledi.

İSTANBUL (AA) - İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Başkanı Avukat Cihat Gökdemir, "Savaşlarda genellikle çatışan taraflar medyada gösterilir ama asıl savaşı kadınlar ve çocuklar kaybeder." dedi.

- "Hepsini etkileyecek mekanizma olarak emeklerimizi ortaya koymamız lazım"

Panelin moderatörlüğünü yürüten İHAK Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez ise 2011'den bu yana yoğunlaşan çatışmalarda kadın, çocuk, yaşlı ve sivillerin de içerisinde bulunduğu yoğun bir gözaltı süreci yaşandığını bildiklerini ifade etti.

Sönmez, panelin amacının gözaltına alınanların özgürlüğünü sağlamak ve bir şeyler yapma isteklerini göstermek olduğunu belirtti. Bugüne kadar sessiz kalmamaya çalıştıklarını söyleyen Sönmez, şöyle devam etti:

"Suriye zindanlarındaki kadınlarla alakalı 8 Mart'ta dünyanın 60 ülkesinden kadınlarla beraber bir otobüs konvoyu organize etmiştik. Bir vicdan hareketi olarak Hatay'dan dünyaya seslendik. Sonrasında da hiç durmadık. 150 ülkede Suriye zindanlarındaki kadınlar haber oldular. Vicdan Konvoyu'nu organize ederken kadınların ve kız çocuklarının durumuyla alakalı yetkililere mektuplar gönderdik.

Konvoy bittikten sonra da kadınların ve çocukların bırakılması, sivil savaşın durdurulması için çağrı içeren mektuplar gönderdik. Mektuplarımızı göndermeye ve dikkatlerini çekmeye devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları da yakından takip etmeye gayret ediyoruz."