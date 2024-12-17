Suriye hapishanesindeki canlı yayında bulunmuş, görüntüler şaşkınlık yaratmıştı! Gerçek ise ortaya çıktı: Esad'ın adamıymış!

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü, yıllar süren acılar gün yüzüne çıktı. Özellikle Sednaya Hapishanesi'nde yıllardır gün ışığı dahi görmeyen tutukluların görüntüleri büyük ses getirmişti. CNN International'ın ekranlarına yansıya bir görüntü ise gündem olmuştu. Deneyimli muhabiri Clarissa Ward, geçen hafta Suriye'deki bir hapishaneden yayın yaparken 3 aydır karanlık bir hücrede tutsak bulunan Suriyeli bir adamın serbest kalma anına tanıklık etmiş, bu anlar dünya gündemine oturmuştu.

GÖRÜNTÜLER KAFA KARIŞTIRMIŞTI

Ancak ülkede yaşananlardan haberi olmadığını iddia eden adamın kılık kıyafetinin düzgün olması, yüzünün sağlıklı görünmesi ise kafa karıştırmıştı.

Gerçek ise sonradan ortaya çıktı. CNN'in haberine göre yerel halk, Esad rejiminin kurbanı olduğunu söyleyen kişinin istihbarat görevlisi olduğunu söyledi.

Temiz havaya çıktığında şaşkın görünen adam, kendisini Humus şehrinden Adel Ghurbal olarak tanıtmış, buranın tutulduğu üçüncü hapishane olduğunu söylemişti. Esad rejimi çökene kadar Suriye hava kuvvetlerinin istihbarat servisleri tarafından yönetilen bir hapishanede tutuluyordu.

GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

CNN'in pazartesi günü ele geçirdiği bir görüntü, adamın gerçek kimliğini ortaya koydu. Görüntüde, Esad rejiminin Hava Kuvvetleri İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli bir teğmen olan Salama Muhammed Salama'nın olduğu belirtiliyor.

YÜZDE 99'DAN FAZLA EŞLEŞME SAĞLANDI

Humus'taki Bayada mahallesindeki bir sakin, CNN'e Salama'nın görev başında askeri kıyafetler giymiş bir şekilde fotoğrafını verdi. Yüz tanıma programı, CNN'in Şam hapishane hücresinde tanıştığı adamla yüzde 99'dan fazla eşleşme sağladı.

CNN, bilgi edinmeye devam ederken, Humus'un birçok sakini adamın Salama, diğer adıyla Abu Hamza olduğunu söyledi. CNN'e, şehrin Hava Kuvvetleri İstihbarat Müdürlüğü'nün kontrol noktalarını yönetmesiyle tanındığını ve hakkında gasp ve taciz suçlamalarının olduğunu söylediler.

Salama'nın Şam hapishanesine nasıl veya neden düştüğü belirsiz. CNN haberinde kendisiyle bir daha bağlantı kuramadığını bildirdi. Salama'nın şu anda nerede olduğu bilinmiyor.

İLK SÖZLERİ "BEN SİVİLİM" OLMUŞTU

Clarissa Ward, hapishaneyi dolaşırken hücrede battaniye altında bir kişinin olabileceğinden şüphelenmişti. Ward, yetkili kişiyi çağırmış ve görevli kişinin battaniye hafifçe kaldırılmasıyla altından korku dolu gözlerle bakan bir adam çıkmıştı. Karşısındaki insanları gören ve korkuyla irkilen adam, hemen ellerini kaldırmış ve "Ben sivilim" demişti.