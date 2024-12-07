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Suriye'de hareketli dakikalar yaşanıyor! Trump'tan ilk açıklama geldi: 'Bizim savaşımız değil'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.12.2024 18:37
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Suriye'de muhalifler adım adım Şam'a ilerlerken ABD'den bir açıklama geldi. 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump, "Bu savaş bizim değil, ABD sürece dahil olmamalı" dedi.

Suriye'de hareketli dakikalar yaşanıyor! Trump'tan ilk açıklama geldi: 'Bizim savaşımız değil'

Suriye'de muhalifler, rejimin kontrolündeki yerleri tek tek ele geçiriyor. Son olarak muhaliflerin Şam'ı kuşatma altına aldığı aktarıldı. Bölgeye çok sayıda takviye güç sevk edilirken Şam'ın güney banliyölerine muhaliflerin girdiği bilgisi paylaşıldı.

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TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Rusya, gelişmeler karşısında sessizliğini korurken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD'de 20 Ocak'ta resmen başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump, Suriye'de yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu.

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"ABD SÜRECE DAHİL OLMAMALI"

"Bu savaş bizim değil" diyen Trump, "ABD sürece dahil olmamalı. Bırakın olaylar gelişsin, karışmayın." dedi.

Anahtar Kelimeler:
suriye Donald Trump
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