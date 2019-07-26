Suriye: Herhangi bir Türkiye-ABD uzlaşmasını reddediyoruz

Suriye’nin Türkiye ve ABD arasında güvenli bölge oluşturulmasına yönelik varılacak herhangi bir uzlaşmayı reddettiği açıklandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'ndan bir yetkilinin bu açıklamayı yaptığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Suriye hükümetinin, "Suriye ve halkının egemenliği ve birliği ile halkının ve halkının birliğine açıkça müdahaleci bir saldırı oluşturan Amerikan-Türk uzlaşmalarının kesin bir şekilde" reddettiğini söyledi. Açıklamada ayrıca Türkiye'nin halen "terörün temel kaidesi" olduğu ve "lojistik desteğini sağlamaya devam ettiği" ifade edildi, Ankara'nın "ulusal güvenlik" gerekçesinin "hareket ve fiilleri" tarafından "yalanlandığı" ileri sürüldü.

Ayrıca ABD'nin Suriye'ye müdahalesi de "krizin ve karmaşıklığın uzatılmasına yönelik" olduğu belirtilerek "sert bir dille" kınandı. Jeffrey'nin temasları ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey 22-24 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.