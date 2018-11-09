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Suriye hududunun gerisinde "Özel Güvenlik Bölgesi" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 17:44 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliğince Suriye hududunun geri bölgesindeki bazı alanlar 15 gün "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Suriye hududunun geri bölgesinde yer alan bazı alanlar 15 gün "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, hududun geri bölgesinde 15 gün "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmesine karar verildiği kaydedildi.

Uygulamanın, bugün itibarıyla başladığı vurgulanan açıklamada, belirtilen sürede, "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolünün, gerektiğinde yasaklanmasının ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacağı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
özel güvenlik bölgesi Gaziantep Suriye hududu

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