‘Suriye Hükümet Güçleri İdlib’de İlerliyor’

AP haber ajansına göre Suriye’nin kuzeybatısında rejim güçlerinin hava saldırılarında en az üç kişi hayatını kaybetti. Rejim güçleri muhaliflerin son kalesi olan İdlib vilayetindeki operasyonunda son haftalarda çok sayıda köy ve kasabanın kontrolunu ele geçirdi.
Suriyeli muhalif aktivistlere dayandırılan habere göre rejim güçleri kuzeybatıdaki Bara köyünde Türk askeri konvoyunu topçu ateşine tuttu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.
AP Salı günüyse Suriye rejim güçlerinin İdlib’de Türkiye’ye ait bir drone’u düşürdüğünü bildirdi. Drone’un hükümet güçleri tarafından yeni ele geçirilen köy üzerinde gözlem uçuşu yaptığı belirtildi.
Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin bazı köylerin yanı sıra daha önce muhaliflerin elinde olan korunaklı stratejik tepelerin de ele geçirildiği belirtildi.
Bir gün önce de İdlib’de topçu atışı ve hava saldırılarında en az 16 sivilin hayatını kaybettiği, bunlar arasında bir okuldaki bazı öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu haberleri çıkmıştı.
Merkezi Londra’da bulunan muhalif aktivistlerin çatı organizasyonu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre muhaliflerin kontrolundaki Arnabeh köyüne hava saldırısı düzenlendi.
İdlibli bir doktor ise Salı günü video aracılığıyla yaptığı açıklamada vilayette sağlık hizmetlerinin son derece kötü durumda olduğunu söyledi. İslami Yardım adlı organizasyonun yayınladığı videoda adının İhsan Eidi olduğunu söyleyen doktor, 50 hastane ve sağlık merkezinin son dokuz ayda hizmet dışı kaldığını ve sağlık koşullarının çok kötü olduğunu, tıbbi malzemenin kullanılamaz hale geldiğini anlattı. Yerlerinden olanların sayısının artmasıyla çadırların yetersiz kaldığını belirten doktor aşırı kalabalığın salgın hastalıkların yayılma riskini de arttırdığını kaydetti.
Rusya destekli Suriye rejim güçlerinin operasyonunun insani krizin derinleşmesine neden olmasından endişe ediliyor. Rejimin Aralık ayı başında başlayan İdlib operasyonu 1 milyona yakın kişinin yerlerinden olmasına neden oldu. 300’ü aşkın sivil çatışmalarda hayatını kaybetti.
Türk ve Rus heyetler İdlib’deki durumu görüşmek için bir dizi görüşme yaptı ancak şu ana kadar görüşmelerden sonuç çıkmadı. Görüşmelerin yeni turu bugün Türkiye’de yapılıyor.
Türkiye ve Rusya Suriye’deki çatışmalarda rakip grupları destekliyor. Ankara İdlib’de rejim güçlerinin operasyonunu durdurmak için muhalif savaşçılara destek vermesi amacıyla binlerce ek asker ve askeri malzeme gönderdi. Son haftalarda rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gözlem noktalarının da hedef olmasıyla 16 TSK mensubu hayatını kabetmişti.