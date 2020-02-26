‘Suriye Hükümet Güçleri İdlib’de İlerliyor’

AP haber ajansına göre Suriye’nin kuzeybatısında rejim güçlerinin hava saldırılarında en az üç kişi hayatını kaybetti. Rejim güçleri muhaliflerin son kalesi olan İdlib vilayetindeki operasyonunda son haftalarda çok sayıda köy ve kasabanın kontrolunu ele geçirdi.

Suriyeli muhalif aktivistlere dayandırılan habere göre rejim güçleri kuzeybatıdaki Bara köyünde Türk askeri konvoyunu topçu ateşine tuttu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

AP Salı günüyse Suriye rejim güçlerinin İdlib’de Türkiye’ye ait bir drone’u düşürdüğünü bildirdi. Drone’un hükümet güçleri tarafından yeni ele geçirilen köy üzerinde gözlem uçuşu yaptığı belirtildi.

Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin bazı köylerin yanı sıra daha önce muhaliflerin elinde olan korunaklı stratejik tepelerin de ele geçirildiği belirtildi.

Bir gün önce de İdlib’de topçu atışı ve hava saldırılarında en az 16 sivilin hayatını kaybettiği, bunlar arasında bir okuldaki bazı öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu haberleri çıkmıştı.