HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ‘Suriye Hükümet Güçleri İdlib’de İlerliyor’

‘Suriye Hükümet Güçleri İdlib’de İlerliyor’

26.02.2020 20:07 | Son Güncelleme

AP haber ajansına göre Suriye’nin kuzeybatısında rejim güçlerinin hava saldırılarında en az üç kişi hayatını kaybetti. Rejim güçleri muhaliflerin son kalesi olan İdlib vilayetindeki operasyonunda son haftalarda çok sayıda köy ve kasabanın kontrolunu ele geçirdi

‘Suriye Hükümet Güçleri İdlib’de İlerliyor’

AP haber ajansına göre Suriye’nin kuzeybatısında rejim güçlerinin hava saldırılarında en az üç kişi hayatını kaybetti. Rejim güçleri muhaliflerin son kalesi olan İdlib vilayetindeki operasyonunda son haftalarda çok sayıda köy ve kasabanın kontrolunu ele geçirdi.

Suriyeli muhalif aktivistlere dayandırılan habere göre rejim güçleri kuzeybatıdaki Bara köyünde Türk askeri konvoyunu topçu ateşine tuttu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

AP Salı günüyse Suriye rejim güçlerinin İdlib’de Türkiye’ye ait bir drone’u düşürdüğünü bildirdi. Drone’un hükümet güçleri tarafından yeni ele geçirilen köy üzerinde gözlem uçuşu yaptığı belirtildi.

Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin bazı köylerin yanı sıra daha önce muhaliflerin elinde olan korunaklı stratejik tepelerin de ele geçirildiği belirtildi.

Bir gün önce de İdlib’de topçu atışı ve hava saldırılarında en az 16 sivilin hayatını kaybettiği, bunlar arasında bir okuldaki bazı öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu haberleri çıkmıştı.

Merkezi Londra’da bulunan muhalif aktivistlerin çatı organizasyonu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre muhaliflerin kontrolundaki Arnabeh köyüne hava saldırısı düzenlendi.

İdlibli bir doktor ise Salı günü video aracılığıyla yaptığı açıklamada vilayette sağlık hizmetlerinin son derece kötü durumda olduğunu söyledi. İslami Yardım adlı organizasyonun yayınladığı videoda adının İhsan Eidi olduğunu söyleyen doktor, 50 hastane ve sağlık merkezinin son dokuz ayda hizmet dışı kaldığını ve sağlık koşullarının çok kötü olduğunu, tıbbi malzemenin kullanılamaz hale geldiğini anlattı. Yerlerinden olanların sayısının artmasıyla çadırların yetersiz kaldığını belirten doktor aşırı kalabalığın salgın hastalıkların yayılma riskini de arttırdığını kaydetti.

Rusya destekli Suriye rejim güçlerinin operasyonunun insani krizin derinleşmesine neden olmasından endişe ediliyor. Rejimin Aralık ayı başında başlayan İdlib operasyonu 1 milyona yakın kişinin yerlerinden olmasına neden oldu. 300’ü aşkın sivil çatışmalarda hayatını kaybetti.

Türk ve Rus heyetler İdlib’deki durumu görüşmek için bir dizi görüşme yaptı ancak şu ana kadar görüşmelerden sonuç çıkmadı. Görüşmelerin yeni turu bugün Türkiye’de yapılıyor.

Türkiye ve Rusya Suriye’deki çatışmalarda rakip grupları destekliyor. Ankara İdlib’de rejim güçlerinin operasyonunu durdurmak için muhalif savaşçılara destek vermesi amacıyla binlerce ek asker ve askeri malzeme gönderdi. Son haftalarda rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) gözlem noktalarının da hedef olmasıyla 16 TSK mensubu hayatını kabetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!
Trump koronavirüs ile ilgili basın toplantısı düzenleyecekTrump koronavirüs ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası

Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası

4 ilimizde koronavirüs şüphesi

4 ilimizde koronavirüs şüphesi

Rusya'dan flaş Türkiye ve İdlib açıklaması

Rusya'dan flaş Türkiye ve İdlib açıklaması

Kapalıçarşı'da Ekrem İmamoğlu'na ulaşım zammı tepkisi

Kapalıçarşı'da Ekrem İmamoğlu'na ulaşım zammı tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına açıklama

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Turizm Örgütü'nden ortak 'koronavirüs' açıklaması

DSÖ ve DTÖ'den ortak 'koronavirüs' çağrısı

Koronavirüs Alman ordusuna sıçradı

Koronavirüs Alman ordusuna sıçradı

Trump koronavirüs ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek

Trump koronavirüs ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek

Prens Harry: Bana sadece 'Harry' deyin

Prens Harry: Bana sadece 'Harry' deyin

Remdesivir : Koronavirüse karşı işe yarayan tek ilaç

İşe yarayan tek ilaç: Remdesivir!

Koronavirüsle doğan bebek kendi kendine iyileşti!

Koronavirüsle doğan bebek kendi kendine iyileşti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.