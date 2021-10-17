‘‘Suriye Hükümeti ve Muhalefet Anayasa Reformunda Anlaştı’’

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komisyonu’nun hükümet ve muhalefetteki eş başkanlarının yeni bir anayasa oluşturma konusunda Pazar günü uzlaşıya vardıklarını bildirdi.

Suriye hükümetinin 45 üyesi, muhalefet ve sivil toplumdan oluşan komisyon, BM denetiminde seçimlere gidecek yeni bir anayasa oluşturmakla görevli.

Pedersen, Suriyeli eş başkanların haftalar süren görüşmelerin ardından anayasal reformları kaleme almaya başlama konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Pedersen Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada iki yıl boyunca yapılan görüşmelerin altıncı turu olacak bu turda açık prensiplerin belirleneceğini kaydetti. Görüşmelerin son turu Ocak ayında yapılmıştı.

Suriye Anayasa Komisyonu’nun eş başkanı Hadi el Bahra muhalefetin tüm Suriye vatandaşlarının eşit haklara sahip olması gibi reformlar istediğini bildirdi.

El Bahra düzenlediği basın toplantısında ‘‘Mevcut anayasada kuvvetler ayrılığı olmadığı için bu durum kötüye kullanılan bir dengesizliğe neden oldu’’ diye konuştu.

El Bahra, her iki tarafın da egemenlik ve hukukun üstünlüğü konularında metinler teklif edeceğini bildirdi.

Suriye hükümeti delegasyonu ise basına açıklama yapmadı.

Suriye’de 10 yıl süren savaş Devlet Başkanı Beşar Esat rejimine karşı çıkan ayaklanmayla başlamıştı.

Rusya’nın destek vermesinin ardından Esat Suriye’nin neredeyse tamamını geri kazanmış ancak belli bölgeler kontrolu dışında kalmıştı. Bunlar arasında ülkenin kuzey ve kuzeybatısında Türk askerlerinin konuşlanmış olduğu alanlar ve doğu ve kuzeydoğuda Kürtler’in kontrolundaki bölgeler yer alıyor.

Pedersen Ocak ayında Esat’ın temsilcilerinin anayasal sürecin ilerletilmesi konusunda kendi görüşlerini ve Suriye muhalefetinin önerilerini reddettiğini söylemişti.

Pedersen Pazar günü yaptığı açıklamada o tarihten bu yana nasıl ilerleneceği konusunda ortak bir zemin oluşturmaya çabaladığını ve nihayet bir uzlaşı sağlandığı için çok memnun olduğunu kaydetti.

Batılı diplomatlar, Rusya'nın son haftalarda Şam'ı müzakerelerde esneklik göstermesi için teşvik ettiğini ve Pedersen'in son aylarda Moskova'ya iki ziyaret yaptığını söylüyor.

Pedersen, ‘‘Suriye Anayasa Komisyonu siyasi sürece önemli bir katkıdır ancak komisyon siyasi krizi kendi başına çözemez” diye konuştu.

