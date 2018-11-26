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Suriye Hükümeti Zehirli Gaz Saldırısının Soruşturulmasını İstedi

26.11.2018 20:56 | Son Güncelleme

Suriye’nin en büyük kenti Halep’te Cumartesi günü meydana geldiği öne sürülen zehirli gaz saldırısının ardından Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü saldırıyı soruşturmak için bölgeye ekip göndermeyi görüşüyor

Suriye Hükümeti Zehirli Gaz Saldırısının Soruşturulmasını İstedi

Suriye’nin en büyük kenti Halep’te Cumartesi günü meydana geldiği öne sürülen zehirli gaz saldırısının ardından Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü saldırıyı soruşturmak için bölgeye ekip göndermeyi görüşüyor.

Suriye devlet haber ajansı SANA, kimyasal silah saldırısı olduğundan şüphelenilen saldırının “Halep dışında konuşlanan terör örgütleri” tarafından yapıldığını bildirmiş ve saldırının zehirli gaz içeren bombalarla yapıldığını aktarmıştı.

Suriye, merkezi Lahey’de bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nden olayı soruşturmasını istedi. Örgütün başkanı Fernando Arias üye ülkelerin katıldığı toplantıda, yetkililerin BM uzmanlarıyla sahada olası bir görevlendirme için güvenlik koşullarının uygunluğunu görüştüğünü belirtti.

Arisas farklı kaynakların yaralı sayısını 50 ila 100 olarak gösterdiklerini söyledi.

Örgüt daha önce Suriye’de hükümetin ya da muhaliflerin düzenlediğinden şüphelenilen birçok saldırıyı soruşturmuştu.

Saldırı iddiasının ardından Rus savaş uçakları Suriye’nin kuzeyinde Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmaya göre ateşkes ilan edilen bölgede haftalar sonra ilk kez Pazar günü saldırı düzenledi.

Muhalifler ise zehirli gaz saldırısı iddialarını reddediyor ve Suriye hükümetini Rusya ile Türkiye arasında yapılan ateşkesi baltalamaya çalışmakla suçluyor.

Esat kabinesinde değişiklikler

Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat, kabinesinde bir dizi görev değişikliğine gitti. İç güvenlikten sorumlu bakanın da dahil olduğu dokuz kişi görevinden alındı.

Suriye’de iç savaşın yedi yıl önce başlamasından bu yana kabinede sık sık değişiklik yapılıyor.

Esat, İçişleri Bakanı El Şaar’ın yerine ülkenin önde gelen istihbarat dairelerinden birinin lideri olan Muhammed Halid Rahmun’u getirdi.

ABD Maliye Bakanlığı geçen yıl Rahmun’a yaptırım uygulamıştı.

Değişen diğer bakanlar arasında eğitim, kamu işleri, telekomünikasyon ve sanayi bakanları yer alıyor.

Çatışmalarda onlarca ölü

Bu arada, Suriyeli aktivistler ABD destekli güçlerle IŞİD militanları arasındaki çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, Deyr el-zor bölgesinde Cuma günü patlak veren çatışmalarda şu ana kadar, Kürt güçlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) 92 üyesi ve 61 IŞİD militanı öldü.

SDG, IŞİD’in Irak sınırı yakınında elinde bulundurduğu son bölgeye 10 Eylül’de ABD destekli hava saldırılarıyla birlikte operasyon başlatmıştı. O tarihten bu yana operasyonda az ilerleme kaydedilebildi.

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