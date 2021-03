Suriye İçin 10 Milyar Dolar Bağış Çağrısı

NEW YORK - Suriye’de on yılı geride bırakan iç savaşı sonlandırmak, ülkede yaşanan insani yardım ihtiyaçlarını sağlamak için uluslararası yardım çabaları hız kazanarak devam ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde dün gerçekleşen geniş katılımlı Suriye oturumunun ardından, bugün de BM ve Avrupa Birliği’nin eş başkanlığında bir ‘bağışçılar’ konferansı düzenlendi. Suriye’ye yönelik insani yardım ve mülteciler için mali yardımların ele alındığı toplantıda on milyar dolar bağış toplanması hedeflendi.

Suriye’deki savaş mağdurlarına yönelik insani yardım için 4,2 milyar dolar, Suriye dışındaki mültecilere ev sahipliği yapan ülkeler için de 5,8 milyar dolar bağış toplanması amacıyla düzenlenen toplantının beşincisi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de ancak sanal ortamda yapıldı.

“Hala başarabileceğimize inanıyorum”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, toplantıya gönderdiği bir video mesaj aracılığıyla katıldı. Guterres, Suriye' deki on yıllık çatışmanın sona ermesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğunda olduğunu söyledi.