Suriye İçin AB'den Bağış Konferansı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna işgalinin yoksulluk içindeki Suriyeliler'in içinde bulunduğu zor durumu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulundu ve bağışçıları, on yıldan uzun süren iç savaş nedeniyle tahrip olan Suriye'ye yardım etmeye çağırdı.

Brüksel'deki bağış konferansının açılış konuşmasını yapan Josep Borrell, Suriye nüfusunun yüzde 60'ının, "gıda güvensizliği içinde olduğunu ve bir sonraki öğünün nereden geleceğini bilmediklerini" söyledi.

Borrell, "Rusya'nın savaşı gıda ve enerji fiyatlarını arttıracak ve Suriye'de durum daha da kötüleşecek" dedi.

27 üyeli AB'nin Suriye'ye bu yıl ilave 1 milyar Euro yardımda bulunacağını, böylelikle Suriye'ye yapılan toplam yardım miktarının 1 buçuk milyar Euro'ya çıkacağını kaydeden Borrell, AB'nin ayrıca önümüzdeki yıl da 1 milyar 560 milyon Euro tutarında yardım yapmayı planladığını söyledi.

"Suriye'ye yönelik güçlü siyasi taahhüdümüz, aynı seviyedeki mali taahhütlerimizle desteklenmeli" diyen Borrell, AB'nin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat hükümetine yaptırım uygulamaya devam edeceği sözü verdi. Borrell, Suriyeli mültecilerin "memleketlerine dönmelerinin güvenli olması sağlanana kadar" ilişkilerin normalleşmesinin söz konusu olamayacağını belirtti.

Gıda fiyatlarının dünya genelinde yükseldiği bir dönemde dünyanın en büyük buğday yetiştiricilerinden biri olan Ukrayna'daki savaş, durumu daha da kötüleştirdi. Ukrayna'daki savaşın etkileri, Suriye'de 11 yıl süren çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli'nin, içinde bulunduğu zor durumu daha da kötü hale getiriyor. Memleketlerinden ayrılan Suriyeliler'in çoğu hayatta kalmak için yabancı yardımlara muhtaç durumda.

Milyonlarca insan mülteci konumuna düştü

Ukrayna'daki savaş da yeni bir grup mülteci oluşturdu. Avrupa ülkeleri ve Amerika, komşu ülkelere kaçan 5 buçuk milyon Ukraynalı'yla, ülke içinde yer değiştiren 7 milyondan fazla Ukraynalı'ya da yardım için kolları sıvadı.

Suriye'nin savaş öncesi 23 milyon olan nüfusunun yarısı, silahlı çatışmalar nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldı.

Yardım kuruluşları, AB'nin ev sahipliğinde Salı günü düzenlenen bağış konferansında dikkatleri yeniden Suriye'ye çekmeyi umuyor. Toplanan fonlar, başta Türkiye, Lübnan ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde yaşayan 5 milyon 700 bin Suriyeli mülteciye yardım için de ayrılacak.

AB üyesi olmayan Norveç'ten Pazartesi günü yapılan açıklamada, Suriye ve komşu ülkelerdeki Suriyeliler'e yardım amacıyla 156 milyon dolar sağlanacağı bildirildi.

AB, Amerika ve diğer ülkeler, geçen yıl Suriyeliler ve mültecilere ev sahipliği yapan komşu ülkelere yardım için, 6 milyar 400 milyon dolar ayırma taahhüdünde bulunmuştu. Ancak bu miktar, BM'nin toplamayı umduğu 10 milyar doların altında kalmıştı.

Yardım kuruluşu International Rescue Committee'den Imogen Sudbery, AB'yi daha fazla çaba harcamaya çağırarak "bağışçılar daha önceki yıllarda verdikleri miktarları yeniden bağışlama sözü verseler de bu, giderek artan ve kaygı yaratan fon açığını kapatmaya yetmeyecek" dedi.

Kampanya’ya Suriye’den tepki

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'de düzenlenen bağış kampanyasını eleştirerek, ne Suriye hükümetinin ne de müttefiki Rusya'nın kampanyada yer alacağını kaydetti. Bakanlık, bağış konferansının "Suriye halkına" yaptırım uygulayan ve yeniden yapılanmayı engelleyen ülkeler tarafından düzenlendiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Bu konferansı düzenleyen ya da katılan ülkeler, Suriye topraklarının bir kısmının işgal edilmesini destekliyor ve Suriye halkının kaynaklarını talan ediyor" denildi. "İşgal" kelimesi, Suriye'nin petrol zengini doğu kesimlerinde bulunan binlerce Amerikan askerine atfen kullanıldı.

Borrell, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın konferansa davet edilmediğini söyledi ve "Dünyada barışa gerçekten katkı bulunmakla ilgilenen ortakları davet ediyoruz" dedi. BM ise AB'nin Rusya'yı davet etmeyi reddetmesi nedeniyle bu yılki bağış konferansının ortak ev sahipliğini üstlenmeme kararı aldı.

