Suriye İçin Anayasa Komisyonu Oluşturuldu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres geçtiğimiz Çarşamba günü, Suriye için yeni anayasayı yazacak olan anayasa komisyonunun kimlerden oluşacağı konusunda uzlaşı sağlandığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler, Suriye için anayasa komisyonunu, sekiz yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye’de siyasi çözüm amacıyla yürütülen çabalarda atılması gereken yeni bir adım olarak görüyordu.

BM Genel Sekreteri anayasa komisyonunun Cenevre’de Birleşmiş Milletler himayesinde oluşturulacağını ve önümüzdeki haftalarda bir araya geleceğini belirtti.

SANA’nın konuyla ilgili haberinde dışardan herhangi bir baskı olmaksızın yalnızca Suriye halkının ülkenin geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunun altı çizildi.

Suriye devlet haberi ajansı SANA, Muallim’in Pedersen ile görüşmesinde anayasa komisyonunun içeriği ve komisyonun her türlü yabancı müdahaleden uzak olacağına ilişkin güvencelerin görüşüldüğünü aktardı.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de yeni anayasa komisyonu çalışmaları konusunu görüşmek üzere başkent Şam’da BM özel temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi.

2018 yılı Ocak ayında Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Suriye barış konferansında 150 üyeden oluşan bir anayasa komisyonu kurulması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Anayasa komisyonu bugüne kadar 400 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin de göç etmek zorunda kaldığı Suriye savaşına siyasi bir çözüm bulunması ve seçimlerin yapılmasına yönelik önemli adımlardan birisiydi.

Anayasa komisyonunda Suriye hükümeti ve muhalefetten hangi üyelerin olacağı konusuna ilişkin müzakerelerde ilk aşamada 50 üyelik listeler üzerinde uzlaşı sağlanmıştı. Ancak Suriye hükümetinden gelen itirazlar sebebiyle, Birleşmiş Milletler’in hazırlamakla yetkili olduğu uzmanlar, bağımsızlar, aşiret liderleri ve kadınları temsil eden liste üzerinde mutabakat ancak 20 ayda sağlanabildi.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Ağustos ayı sonlarında Güvenlik Konseyi’ne söz konusu listedeki isimler ve usule ilişkin kurallarla ilgili anlaşmazlıkların çözülmesi paketine son şeklinin verildiğini ve son tahlilde artık çok küçük görüş ayrılıklarının kaldığını söylemişti. Suriye özel temsilcisi BM Genel Kurulu öncesinde anlaşmanın açıklanmasını beklediğini belirtmişti.