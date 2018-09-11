Suriye için Anayasa Komitesi toplantıları

Dışişleri Bakanlığı, Suriye için Anayasa Komitesi'nin kurulması amacıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmeye ilişkin, "Süreç, Astana garantörleri arasında teknik düzeyde görüşmelerle devam ettirilecektir." bilgisini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Astana garantörü ülkelerin heyet başkanlarının 10-11 Eylül tarihlerinde Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Görüşmede, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması çabaları kapsamında önemli bir aşama teşkil eden Anayasa Komitesi'nin oluşumu ve usul kuralları ele alınmıştır. Bu bağlamda, rejim ve muhalefet tarafından önerilen listelere ilişkin ilke mutabakatı teyit edilmiş, teşkil edecek gruplardan üçüncüsü olan sivil toplum grubunun oluşumu istişare edilmiştir. Süreç, Astana garantörleri arasında teknik düzeyde görüşmelerle devam ettirilecektir."
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