Suriye için Anayasa Komitesi toplantıları sona erdi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'dan yetkililer arasında Suriye için Anayasa Komitesi'ne ilişkin resmi toplantılar sona erdi. İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde 4 saatten fazla süren toplantıların ardından Mistura ve katılımcı ülkelerden herhangi bir açıklama yapılmadı. Mistura'nın 18 Eylül'de BM Güvenlik Konseyi'ne hitap ederek, Cenevre görüşmeleri hakkında bilgilendirmede bulunacağı öğrenildi. Cenevre'de iki gün devam eden toplantılarda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet temsil etti. Rus heyetini ise Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ve İran heyetini Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari temsil etti. BM Özel Temsilcisi Mistura, cuma günü "küçük grup" olarak adlandırdığı Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD temsilcileriyle görüşmeler yapacak. Mistura'nın, cuma günkü toplantılarda garantör ülkelerle yaptığı görüşmelere ilişkin "küçük grupla" istişarede bulunacağı öğrenildi.

- Dışişleri Bakanlığı görüşmelerin devam edeceğini duyurdu Öte yandan, Dışişleri Bakanlığından, Suriye için Anayasa Komitesi'nin kurulması amacıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Süreç, Astana garantörleri arasında teknik düzeyde görüşmelerle devam ettirilecektir." bilgisi paylaşılmıştı. Açıklamada, "Görüşmede, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması çabaları kapsamında önemli bir aşama teşkil eden Anayasa Komitesi'nin oluşumu ve usul kuralları ele alınmıştır. Bu bağlamda, rejim ve muhalefet tarafından önerilen listelere ilişkin ilke mutabakatı teyit edilmiş, teşkil edecek gruplardan üçüncüsü olan sivil toplum grubunun oluşumu istişare edilmiştir. Süreç, Astana garantörleri arasında teknik düzeyde görüşmelerle devam ettirilecektir." ifadelerine yer verilmişti. - MYK listesini sunmuştu Rusya'da temmuzda yapılan Suriye konulu garantörler toplantısının sonuç bildirisinde Anayasa Komitesi'nin kurulması önemli yer tutmuştu. Bildiride Türkiye, Rusya ve İran'ın, Cenevre'de BM gözetimindeki Anayasa Komitesi çalışmalarının en kısa zamanda başlatılmasını teşvik etmekte anlaştıklarına işaret edilmişti.