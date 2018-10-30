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Suriye için harekete geçme çağrısı

30.10.2018 12:45 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura anayasa komitesinin bir an önce kurulmasını istedi.

BM Acil Yardım Koordinatörü Lowcock da Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib mutabakatına destek verme çağrısı yaptı.Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Suriye'de anayasa komitesinin bir an önce kurulmasını istedi. Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezinden yapılan açıklamada, Kasım ayı sonunda görevi devredecek olan de Mistura'nın Suriye'deki muhalefetin temsilcileriyle yeni anayasa konusunu görüştüğü belirtildi.

Suriye Özel Temsilcisi ayrıca Türkiye, İran ve Rusya'nın temsilcileriyle de anayasa komitesiyle ilgili görüşmeler yapacak. De Mistura daha önce de Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, Büyük Britanya ve ABD yetkilileriyle görüşmüştü.

Birleşmiş Milletler, anayasa komitesinde sadece Suriyelilerin yer almasını istiyor. Komite Suriye'yi barışa kavuşturma planının bir parçasını oluşturuyor. Hafta sonunda Türkiye, Almanya, Rusya ve Fransa liderlerinin katıldıkları dörtlü zirvede Suriye anayasa komitesinin yıl sonundan önce kurulmuş olmasının gerekliliği dile getirilmişti.

"İdlib mutabakatı desteklensin"

Birleşmiş Milletler Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock da Türkiye ile Rusya arasında kararlaştırılan İdlib planının uluslararası alanda desteklenmesi gerektiğini söyledi. Lowcock BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Eylül ayında varılan ve muhalif gruplarla Suriye ordusu arasında tampon bölge oluşturulmasının öngörüldüğü mutabakatın ortamın nispeten sakinleşmesini sağladığını ve İdlib'de yaşayan milyonlarca Suriyeli için bir umut kaynağı olduğunu belirtti.

Suriye'deki iç savaşın patlak verdiği 2011 yılından bu yana en az 400 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Milyonlarca Suriyeli ülkeyi terk etmiş ya da kendi ülkesinde mülteci durumuna düştü. Muhalifler ve terör örgütleriyle mücadelesinde Rusya ve İran tarafından desteklenen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkenin geniş kesimlerinde yeniden kontrolü sağladı.

DW, epd/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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