Suriye için harekete geçme çağrısı

BM Acil Yardım Koordinatörü Lowcock da Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib mutabakatına destek verme çağrısı yaptı.Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Suriye'de anayasa komitesinin bir an önce kurulmasını istedi. Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezinden yapılan açıklamada, Kasım ayı sonunda görevi devredecek olan de Mistura'nın Suriye'deki muhalefetin temsilcileriyle yeni anayasa konusunu görüştüğü belirtildi.

Suriye Özel Temsilcisi ayrıca Türkiye, İran ve Rusya'nın temsilcileriyle de anayasa komitesiyle ilgili görüşmeler yapacak. De Mistura daha önce de Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, Büyük Britanya ve ABD yetkilileriyle görüşmüştü.

Birleşmiş Milletler, anayasa komitesinde sadece Suriyelilerin yer almasını istiyor. Komite Suriye'yi barışa kavuşturma planının bir parçasını oluşturuyor. Hafta sonunda Türkiye, Almanya, Rusya ve Fransa liderlerinin katıldıkları dörtlü zirvede Suriye anayasa komitesinin yıl sonundan önce kurulmuş olmasının gerekliliği dile getirilmişti.