‘Suriye için Siyasi Çözümden Başka Seçenek Yok’

IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu’nun 79 üyesinin temsilcileri Washington’da bir araya geldi. Toplantının ardından Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları BM’nin Suriye’deki siyasi çözüm çabasına destek vermek amacıyla ortak bir açıklamaya imza attı. Suriye için askeri çözümü reddeden açıklamada ‘‘Siyasi çözümden başka seçenek yok’’ denildi. Suriye’deki çatışmaları sona erdirmek için diplomasiye ve uluslararası siyasi iradeye ihtiyaç olduğu kaydedildi. Bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarının ve askeri çözüm talebinin yalnızca çatışmaların tehlikeli şekilde daha çok yayılmasına neden olacağı belirtilen açıklamada ‘‘Çabalarımızı BM Güvenlik Konseyi kararıyla uyumlu siyasi bir çözüm bulunması konusunda yoğunlaştırmakta kararlıyız’’ denildi. Açıklamada ayrıca ‘‘BM ve BM Suriye Özel temsilcisinin çabalarına desteğimizi tekrar ediyoruz’’ ifadesi kullanıldı. Pompeo: ‘‘Mücadele bitmiyor, doğası değişiyor’’ Başkan Donald Trump’ın ABD askerlerini Suriye’den çekeceğini açıklaması müttefikler arasında kaygı uyandırmıştı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada Suriye’den çekilmenin Amerika’nın mücadelesinin sonu anlamına gelmediği mesajını verdi, “IŞİD’le mücadelenin doğası değişiyor” dedi.

Pompeo, IŞİD’in yenilgiye uğratılmasında ilerleme sağlandığını ancak örgütün Suriye ve Irak’ta tehlikeli bir tehdit olmaya devam ettiğini vurguladı. “Adem-i merkeziyetçi bir cihat dönemine giriyoruz” Pompeo konuşmasında koalisyon ülkelerinin benimsemesi gereken dört ilkeyi sıraladı. “İlk olarak IŞİD’in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması amacında kararlılığımızı yinelememiz gerekiyor. Zaferimizin nihai ve kalıcı olması için IŞİD, ülkelerimize yönelik bir tehdit olmaktan çıkmalı, küresel bir terör ağı olarak faaliyet gösterememeli. Faaliyet göstereceği hiçbir güvenli liman olmamalı. Mide bulandırıcı ideolojileriyle yeni nesillerin beyinlerini yıkayıp mesajlarını yayamayacak durumda olmalı” diye konuştu. Pompeo sıraladığı bu dört amaca ulaşılması için IŞİD’in arta kalan şebekelerine ve operasyonlarına saldırı yapılması gerektiğini belirtti, “Adem-i merkeziyetçi bir cihat dönemine giriyoruz. IŞİD’le mücadelenin doğası değişiyor” ifadelerini kullandı. Suriye’de IŞİD’e karşı mücadelede en büyük soru işaretlerinden biri Amerika’nın sahadaki ortağı olan ve YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin elindeki yabancı savaşçılar. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koalisyon ülkelerine vatandaşları olan yabancı savaşçıları geri almaları, yargılamaları ve cezalandırmaları çağrısında bulundu. Koalisyon ülkelerine IŞİD’in hiçbir güvenli liman bırakılmayacak şekilde kalıcı olarak yenilgiye uğratılması amacında kararlılıklarını yineleme çağrısı yaptı.

Pompeo, “Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesi Amerika’nın mücadelesinin sonu anlamına gelmiyor. Bu mücadeleyi sizin yanınızda sürdüreceğiz. Asker sayısının azaltılması misyonda bir değişikliği işaret etmiyor, taktik bir değişiklik. Eski bir savaşta yeni bir aşamayı temsil ediyor” diye konuştu. Suriye’deki asker sayısının azaltılması sürecinin iyi bir şekilde koordine edileceğini vurguladı, “Suriye’deki politika önceliklerimiz değişmedi” dedi. Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye’de BM liderliğinde siyasi çözümün altını çizdi, İran öncülüğündeki bütün güçlerin Suriye’den çıkması gerektiğini vurguladı. Mike Pompeo, Irak’ta IŞİD’le mücadeleye de değindi, Irak güvenlik güçlerinin IŞİD’e karşı operasyon düzenleme kapasitesinde ilerleme sağladığını belirtti. Pompeo, “Ancak bu iyi haber. Kötü haberse son dönemde gelen haberlerin IŞİD’in gerçek bir varlık gösterdiği ve Irak’ta gizli bir direniş başlatmaya çalıştığını göstermesi” diye konuştu. “Koalisyon Irak hükümetine ve hükümetin IŞİD’den kurtarılan bölgelerde güvenliğin sağlanması çabalarına destek olmaya devam etmeli” dedi.