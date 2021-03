“Suriye İçin Tek Yol Siyasi Çözüm”

Suriye’deki savaşta tam on yıl geride kaldı. 15 Mart 2011 tarihinde, barışçı protestoculara hükümet güçlerinin müdahalesiyle başlayan iç savaşta yüzbinlerce kişi öldü. Milyonlarca Suriyeli göç etmek zorunda kaldı.

Savaşı sonlandırmak için herhangi bir çözüm üretmediği için eleştirilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin gündeminde bugün Suriye vardı. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, geride kalan on yılın ardından Suriye halkının yaşadığı dramın, acıların hala dinmediğini belirterek, “Suriye için tek yol siyasi çözüm” dedi.

Pedersen, Suriye halkının tam on yıldır aralarında kimyasal silahlar da olmak üzere her türlü şiddeti yaşadığını belirterek,” Suriyeliler’in on yıldır karşılaştıkları şiddet ve aşağılamalar karşısında yaşadıkları acıları sizlere hatırlamak istiyorum" dedi.

Pedersen, son on yılda yaşanan trajedide, Suriyeliler’in hapishanelere atıldığını, kaçırıldığını, işkence gördüğünü, kafeslerde dolaştırıldığını söyledi. Özel Temsilci Pedersen, Suriye’deki savaşın iki dünya savaşı kadar uzun sürdüğünü, ülkede yaşanan trajedinin tarihe karanlık bir sayfa olarak geçeceğini ve Suriyeliler’in bu yüzyılın en büyük kurbanı olduğunu söyledi.“Tarihe karanlık bir sayfa olarak geçecek”