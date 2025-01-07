Suriye için 'Türkiye Modeli' önermişti! Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'nin yeni kardeş şehirlerini açıkladı

Yeni bir düzen kurmaya çalışan Suriye için 'Türkiye Modeli' önerisi yapan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'nin yeni kardeş şehirlerini paylaştı. Özlü, X hesabında yaptığı paylaşımında, "Dün yapılan (06.01.2025) Belediye Meclisi toplantımızda DÜZCE’mizin üç yeni kardeşi oldu." ifadelerine yer verdi.

"DÜZCE'MİZİN ÜÇ YENİ KARDEŞİ OLDU"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'nin yeni kardeşlerinin Şam, Halep ve Girne olduğunu duyurdu.

Özlü'nün X hesabından yaptığı paylaşımı ise şu şekilde:

Dün yapılan (06.01.2025) Belediye Meclisi toplantımızda DÜZCE’mizin üç yeni kardeşi oldu.



1) ŞAM

2) HALEP

3) GİRNE



Hayırlı olsun.



Bu hafta Cuma günü, Cuma Namazı'na müteakip Düzce Belediye Binası’nın bulunduğu Cedidiye Meydanı’nda Düzce STK yetkilileriyle birlikte yeni… — Faruk Özlü (@Dr_Faruk_Ozlu) January 7, 2025

"Dün yapılan (06.01.2025) Belediye Meclisi toplantımızda DÜZCE’mizin üç yeni kardeşi oldu.

1) ŞAM

2) HALEP

3) GİRNE

Hayırlı olsun.

Bu hafta Cuma günü, Cuma Namazı'na müteakip Düzce Belediye Binası’nın bulunduğu Cedidiye Meydanı’nda Düzce STK yetkilileriyle birlikte yeni kardeş şehirlerimiz için bir toplantı yapıyoruz.

Kardeşliğimizi perçinliyoruz."