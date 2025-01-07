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  4. Suriye için 'Türkiye Modeli' önermişti! Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'nin yeni kardeş şehirlerini açıkladı

Suriye için 'Türkiye Modeli' önermişti! Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'nin yeni kardeş şehirlerini açıkladı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
07.01.2025 11:33
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Suriyeliler yeni bir ülke düzenini inşaa etmek istiyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü "Suriye’de yeni bir sayfa açılıyor. Yeni yılda yeni dönem Suriye’si için en uygun ve doğru devlet modelinin "Türkiye modeli" olduğunu düşünüyorum." diyerek 7 maddede bu yeni modeli özetlemişti. Özlü, son yapılan Belediye Meclisi toplantısında kararı alınan Düzce'nin üç yeni kardeş şehrini açıkladı.

Suriye için 'Türkiye Modeli' önermişti! Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'nin yeni kardeş şehirlerini açıkladı

Yeni bir düzen kurmaya çalışan Suriye için 'Türkiye Modeli' önerisi yapan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'nin yeni kardeş şehirlerini paylaştı. Özlü, X hesabında yaptığı paylaşımında, "Dün yapılan (06.01.2025) Belediye Meclisi toplantımızda DÜZCE’mizin üç yeni kardeşi oldu." ifadelerine yer verdi.

"DÜZCE'MİZİN ÜÇ YENİ KARDEŞİ OLDU"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'nin yeni kardeşlerinin Şam, Halep ve Girne olduğunu duyurdu.

Özlü'nün X hesabından yaptığı paylaşımı ise şu şekilde:

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"Dün yapılan (06.01.2025) Belediye Meclisi toplantımızda DÜZCE’mizin üç yeni kardeşi oldu.

1) ŞAM
2) HALEP
3) GİRNE

Hayırlı olsun.

Bu hafta Cuma günü, Cuma Namazı'na müteakip Düzce Belediye Binası’nın bulunduğu Cedidiye Meydanı’nda Düzce STK yetkilileriyle birlikte yeni kardeş şehirlerimiz için bir toplantı yapıyoruz.

Kardeşliğimizi perçinliyoruz."

Suriye için 'Türkiye Modeli' önerisi: En uygunu bu! Suriye için 'Türkiye Modeli' önerisi: En uygunu bu!
Anahtar Kelimeler:
suriye Düzce Şam Halep
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