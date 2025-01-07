Suriye için 'Türkiye Modeli' önermişti! Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'nin yeni kardeş şehirlerini açıkladı

Yeni bir düzen kurmaya çalışan Suriye için 'Türkiye Modeli' önerisi yapan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'nin yeni kardeş şehirlerini paylaştı. Özlü, X hesabında yaptığı paylaşımında, "Dün yapılan (06.01.2025) Belediye Meclisi toplantımızda DÜZCE’mizin üç yeni kardeşi oldu." ifadelerine yer verdi.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce'nin yeni kardeşlerinin Şam, Halep ve Girne olduğunu duyurdu.
Özlü'nün X hesabından yaptığı paylaşımı ise şu şekilde:
Dün yapılan (06.01.2025) Belediye Meclisi toplantımızda DÜZCE’mizin üç yeni kardeşi oldu.— Faruk Özlü (@Dr_Faruk_Ozlu) January 7, 2025
1) ŞAM
2) HALEP
3) GİRNE
Hayırlı olsun.
Bu hafta Cuma günü, Cuma Namazı'na müteakip Düzce Belediye Binası’nın bulunduğu Cedidiye Meydanı’nda Düzce STK yetkilileriyle birlikte yeni…
"Dün yapılan (06.01.2025) Belediye Meclisi toplantımızda DÜZCE’mizin üç yeni kardeşi oldu.
1) ŞAM
2) HALEP
3) GİRNE
Hayırlı olsun.
Bu hafta Cuma günü, Cuma Namazı'na müteakip Düzce Belediye Binası’nın bulunduğu Cedidiye Meydanı’nda Düzce STK yetkilileriyle birlikte yeni kardeş şehirlerimiz için bir toplantı yapıyoruz.
Kardeşliğimizi perçinliyoruz."