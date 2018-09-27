Suriye İçin Yeni Siyasi Süreç Başlatma Çağrısı

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul Çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği, ‘Suriye Krizi Toplantısı’ düzenledi. Toplantıya katılan BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de BM önderliğinde yeni bir siyasi süreci başlaması için tüm taraflara çağrı yaptı.
Özel Temsilci Mistura ülkede anayasa komitesi kurulması için derhal çalışmalara başlanması gerektiğini belirtti. Mistura, Türkiye’yla Rusya’nın Soçi'de yaptıkları İdlib mutabakatıyla ilgili olarak "İdlib konusunda sağlanan yeni anlaşma bize yeni bir umut verdi. İdlib mutabakatı kaçırılmaması gereken bir fırsata kapı araladı" diye konuştu.
Türkiye ve Rusya’ya teşekkür
Toplantının açılış konuşmasını Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptı. Mogherini, ”İdlib konusunda Soçi’de yaptıkları anlaşmayla katliamı engelleyen Türkiye ve Rusya'ya teşekkür ederim” dedi.
Suriye’de savaşın herhangi bir kazananı olmadığını kaydeden Mogherini, Suriye’de henüz bitmeyen bir savaşın kazanının da olmadığını kaydetti.
Suriye halkının çok acı çektiğini belirten Mogherini, “Barışın sağlanması için BM’nin önderliğinde Suriye konusunda müzakereler derhal başlamalı siyasi çözüm sağlanmalı” dedi.
Kriz Suriye sınırının ötesine taştı
Toplantıda konuşan Birleşmiş Miletler Kalkınma Teşkilatı (UNDP ) Başkanı Achim Steiner, “Krizin başlamasından yaklaşık sekiz yıl sonra, Suriye sınırlarının çok ötesine de taşan ciddi bir siyasi, insani, mülteci ve kalkınma krizi olarak kalmaya devam ediyor. BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı uyarınca barış görüşmelerini teşvik ediyor, Suriye Özel Temsilcisi Mistura'nın çabalarını takdir ediyor ve destekliyoruz. “ dedi.
17 milyon Suriyeli geçim kaynağı arıyor
Steiner, Suriye'de, barışı ve geçim kaynaklarını bulmak için mücadele veren 17 milyon Suriyeli olduğunu belirtti. BM'ye göre nüfusun yüzde 69'unun aşırı yoksulluk içinde olduğunu hatırlattı. Steiner, ”Ürdün, Lübnan ve Türkiye'nin yanı sıra Irak ve Mısır olmak üzere Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmaya devam eden bölge ülkelerin şükran duyguları iletiyorum” dedi.
Toplantıya katılan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’de zaman kaybedilmeden Suriye’de BM öncülüğünde ve Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde ülkeyi barışı sağlayacak ve seçimlere götürecek komitenin oluşturulması gerektiğini kaydetti.
Çavuşoğlu: ‘İdlib’de binlerce kişinin hayatını kurtardık’
Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Soçi’de Rusya’yla gerçekleştirdikleri mutabakatla İdlib’de binlerce insanın hayatını kurtardıklarını hem Türkiye, hem de ve sınırlarımıza, Avrupa'ya olacak bir yeni bir mülteci akınının önüne geçtiklerini belirtti. Çavuşoğlu Suriye’de zorlukların halen devam ettiğini belirterek, “Savaşın yaşandığı sekiz yılda ortak istikrarımız ile güvenliğimizin tehdit ettiğine tanık olduk" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’ne Türkiye’deki Suriyeli mülteciler konusunda ayrılan bütçenin sağlanma çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu. Çavuşoğlu,“3.5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz en ağır insani yükü üstlenmiştir. İdlib mutabakatı ile de büyük bir insani felaketi önledik. Siyasi çözüm çabalarına hız verilmesi gerekmektedir” dedi.
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