Suriye İçin Yeni Siyasi Süreç Başlatma Çağrısı

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul Çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği, ‘Suriye Krizi Toplantısı’ düzenledi. Toplantıya katılan BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de BM önderliğinde yeni bir siyasi süreci başlaması için tüm taraflara çağrı yaptı.

Özel Temsilci Mistura ülkede anayasa komitesi kurulması için derhal çalışmalara başlanması gerektiğini belirtti. Mistura, Türkiye’yla Rusya’nın Soçi'de yaptıkları İdlib mutabakatıyla ilgili olarak "İdlib konusunda sağlanan yeni anlaşma bize yeni bir umut verdi. İdlib mutabakatı kaçırılmaması gereken bir fırsata kapı araladı" diye konuştu.

Türkiye ve Rusya’ya teşekkür

Toplantının açılış konuşmasını Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptı. Mogherini, ”İdlib konusunda Soçi’de yaptıkları anlaşmayla katliamı engelleyen Türkiye ve Rusya'ya teşekkür ederim” dedi.

Suriye’de savaşın herhangi bir kazananı olmadığını kaydeden Mogherini, Suriye’de henüz bitmeyen bir savaşın kazanının da olmadığını kaydetti.