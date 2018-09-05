Suriye İdlib'i vurdu, Rusya'dan açıklama geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'deki durum İdlib sorunu çözülmeden normalleşemez. Rusya İdlib'de hedefi belli operasyonlar yapıyor" ifadeleri kullanıldı.
ABD'DEN AÇIKLAMA
ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, Suriye İdlib'e yönelik olası bir müdahale konusunda Türkiye ile ABD'nin aynı endişeleri taşıdığını söyledi.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı ziyaret eden Hovenier'e İdlib'e yönelik olası bir müdahale konusundaki değerlendirmeleri soruldu.
ABD başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada ABD'nin endişelerini açıkça ifade ettiğini belirten Hovenier, "Hükümetimizin ifade ettiği gibi herhangi olası bir müdahaleyle ilgili olarak derin endişe taşıyoruz. Türk ve ABD hükümetlerinin aynı endişeleri taşıdığını düşünüyorum" dedi.
Dün Rusya 22 gün aradan sonra İdlib bölgesine yönelik yeni hava saldırıları başlatırken, bu sabah da Suriye ordusu İdlib'e top ateşi açtı.
ABD Başkanı Trump önceki gün Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Suriye Cumhurbaşkanı Esad İdlib'e pervasızca saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar bu potansiyel trajedinin bir parçası olurlarsa büyük bir hata yaparlar. Yüz binlerce insan öldürülebilir. Bunun olmasına izin vermeyin!" demişti.
Ankara da yeni göç dalgaları yaratabileceği ve sivil ölümlere neden olabileceğini belirterek İdlib'e geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlenmesine karşı çıkıyor. Hovenier, Türkiye'de ev hapsinde bulunan ve geçtiğimiz haftalarda Türkiye ve ABD arasında son yılların en ciddi krizinin yaşanmasına neden olan ABD'li rahip Andrew Brunson ile ilgili sorulara ise yanıt vermedi.
Bozkır, "Türkiye ile ABD arasında halledilemeyecek hiçbir sorun yoktur...Türkiye ile ABD’nin birbirine en çok ihtiyacı olduğu dönemde hasmane durumda olma lüksü yok. Sorunların giderilemeyecek durumda olmadığını düşünüyorum, eski düzeyde birbirine güvenen dost ülkeler olarak devam edeceğimizi düşünüyorum..." ifadelerini kullandı.
Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor
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