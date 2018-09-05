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Suriye İdlib'i vurdu, Rusya'dan açıklama geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib sorunu çözülmeden Suriye'de normalleşmenin mümkün olmadığı ve Rusya'nın bölgede 'hedefi belli operasyonlar' yaptığını söyledi.

Suriye İdlib'i vurdu, Rusya'dan açıklama geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'deki durum İdlib sorunu çözülmeden normalleşemez. Rusya İdlib'de hedefi belli operasyonlar yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, Suriye İdlib'e yönelik olası bir müdahale konusunda Türkiye ile ABD'nin aynı endişeleri taşıdığını söyledi.

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı ziyaret eden Hovenier'e İdlib'e yönelik olası bir müdahale konusundaki değerlendirmeleri soruldu.

ABD başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada ABD'nin endişelerini açıkça ifade ettiğini belirten Hovenier, "Hükümetimizin ifade ettiği gibi herhangi olası bir müdahaleyle ilgili olarak derin endişe taşıyoruz. Türk ve ABD hükümetlerinin aynı endişeleri taşıdığını düşünüyorum" dedi.

Dün Rusya 22 gün aradan sonra İdlib bölgesine yönelik yeni hava saldırıları başlatırken, bu sabah da Suriye ordusu İdlib'e top ateşi açtı.

ABD Başkanı Trump önceki gün Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Suriye Cumhurbaşkanı Esad İdlib'e pervasızca saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar bu potansiyel trajedinin bir parçası olurlarsa büyük bir hata yaparlar. Yüz binlerce insan öldürülebilir. Bunun olmasına izin vermeyin!" demişti.

Ankara da yeni göç dalgaları yaratabileceği ve sivil ölümlere neden olabileceğini belirterek İdlib'e geniş çaplı bir askeri operasyon düzenlenmesine karşı çıkıyor. Hovenier, Türkiye'de ev hapsinde bulunan ve geçtiğimiz haftalarda Türkiye ve ABD arasında son yılların en ciddi krizinin yaşanmasına neden olan ABD'li rahip Andrew Brunson ile ilgili sorulara ise yanıt vermedi.

Bozkır, "Türkiye ile ABD arasında halledilemeyecek hiçbir sorun yoktur...Türkiye ile ABD’nin birbirine en çok ihtiyacı olduğu dönemde hasmane durumda olma lüksü yok. Sorunların giderilemeyecek durumda olmadığını düşünüyorum, eski düzeyde birbirine güvenen dost ülkeler olarak devam edeceğimizi düşünüyorum..." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Maslahatgüzar ABD Türkiye İdlib

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
türkiye değil tayyip ile aynı endişeleri diyeceksiniz
AMERIKAYA GUVEN OLMAZ AMERINANIN İDLİPTEKİ MILYONLARCA SİVİL UMRUNDA DEGIL UMRUNDA OLAN AMERIKANIN İSRAİL AMERIKA İSRAİLİ ORTADOGUNUN EN BUYUK DEVLETI YAPMAK İÇİN UGRASIYO MUSLUMAN ÜLKELERIDE BİRBİRİNİN KUYULARINI KAZMAKLA MESGUL IFACIK İSRAİL İŞE TOPRAK TEKNOLOJI OLARAK SINSICE BUYUMEYE DEVAM EDIYO
ah bu politika esed bizim için tu kakaka abd içinde, rusya esedçi iran esedçi Türkiye iran rusya birlikte hareket ediyordu şimdi abd ye bir fırsat geldi. ben abd olsam esedin kellesini Türkiye ye takdim ederim Türkiyeyi yeniden yanıma alırım bu kadar basıt
ABD ile paralel mi olduk ?
hadi be.
haber başlığına bak ""SURİYE İDLİB'İ VURDU"" idlib başka ülkenin şehrimi!!! avrupalılarda Türkiye Şırnağı vurdu diye başlık atsa iyimi olur..şunu kafanıza sokun dünyanın neresinde olursanız olun ister müslümanlanların ülkesinde ister hristiyanların ülkesinde ister yahudilerin ülkesinde ister ateistlerin ülkedesinde ister ormanda donsuz gezen yamyamların ükesinde farketmez DEVLETİNE ASKERİNE POLİSİNE KURŞUN SIKAN HERKES TERÖRİSTTİR. okadar.
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