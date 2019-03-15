SURİYE İDLİB' TA HAVA SALDIRILARI 70 BİN KİŞİYİ GÖÇE ZORLADI, HAYALET KENTE DÖNÜŞTÜ-2-YENİDEN

Neredeyse her evde bombardımanın izine rastlanan Han Şeyhun, zorunlu göçün ardından adeta hayalet kente dönüşmüş durumda. İnsan görmenin imkansız hale geldiği ve bombardımanın yarattığı enkazlarla dolu olan Han Şeyhun sokaklarında, sadece silahlı şekilde motosikletleri ile devriye görevi yapan muhalifler bulunuyor. İlçenin kontrolünü elinde bulunduran Özgür Suriye Ordusu’nu oluşturan gruplardan Ceyşul İzze mensupları, motosikletleri ile sokakları dolaşarak, zorunlu göç sonrası boşalan evlerde olası hırsızlık ve talanı engellemeye çalışıyor.

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN/İDLİB (Suriye), (DHA)- SURİYE'de süren iç savaş, İdlib kentini hayalet şehre çevirdi. 35 günde 79 hava saldırısının düzenlendiği şehirde birçok bina yıkılıp, ciddi hasar görürken 80 bin nüfuslu Han Şeyhun ilçesinden 70 bin insan göç etti. İdlib ve kırsalında 35 günde 111 kişi öldü, 321 kişi yaralandı. Şehirde saldırılardan sonra yıkık dökük binalar, boş okul sıraları kaldı.

Eylül ayında Soçi Zirvesi sonrası varılan mutabakat ile Türkiye, İdlib'e yönelik hava saldırılarını sonlandırdı. Geçtiğimiz 9 Şubat'ta Rusya Hava Kuvvetleri'nin desteğini alan rejim güçleri ise tekrar saldırılara geçti ve 35 günde 79 hava saldırısı düzenlendi. Saldırılar sonucu İdlib ve kırsalında 111 kişi öldü, 321 kişi yaralandı. En büyük hasarı ise kentin Han Şeyhun ilçesi aldı. 80 bin nüfuslu ilçede 70 bin insan göç edince hayalet kente dönüştü.

Adını Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) olarak değiştiren El Nusra kontrolünde olan kent muhaliflerin kontrolündeki son kent merkezine dönüştü. 4 milyon nüfusu ile ‘Küçük Suriye’ olarak adlandırılan İdlib, rejim güçleri tarafından Ağustos ayından itibaren karadan ve havadan ateş altına alındı. Rus savaş uçaklarının da desteğiyle İdlib kırsalını havadan ve karadan bombalayan Esad güçleri, binlerce Suriyeli'nin evlerini terk ederek göç etmesine neden oldu.

9 ŞUBAT’TA SALDIRILAR BAŞLADI

Aradan geçen süre içerisinde rejim güçlerinin zaman zaman İdlib ve Hama kentinin kırsalındaki bölgelere yönelik topçu atışları devam etti. Esad güçlerinin terörist olarak tanımladığı silahlı rejim karşıtlarını hedef aldığını ileri sürdüğü topçu atışlarında da İdlib ve Hama kırsalındaki çok sayıdaki köyde bulunan yerleşim alanları yıkıldı, ölen ve yaralananlar oldu. Ancak, genel anlamda kentte tansiyonu düşüren mutabakattaki en büyük ihlal 9 Şubat’tan itibaren hava sahasının yeniden rejim ve Rus savaş uçakları tarafından kullanılmasıyla başladı. 9 Şubat’tan itibaren savaş uçakları havadan, topçu birlikleri ise karadan İdlib ve kırsalındaki Han Şeyhun, Marat Annuman, Jarjanaz, Latamina bölgelerini yoğun ateş altına almaya başladı.