SURİYE İDLİB'DE REJİM PROTESTOLARI SÜRÜYOR

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Nuri PİR/İDLİB (Suriye), (DHA) - SURİYE’nin İdlib kentinde siviller cuma namazın ardından düzenlenen eylemde Esad rejimini protesto etti. Suriye’de rejim güçlerinin ele geçirmek için kırsalını havadan ve karadan bombaladığı İdlib’e yönelik saldırılar Türkiye’nin girişiminin ardından silahtan arındırılmış bölge uygulaması ile sonlandı. Silahtan arındırılmış bölgedeki ağır silahların da iç kesimlere çekilmesiyle iyice tansiyonun düştüğü İdlib’de, siviller ise rejimi protestosunu sürdürüyor. İdlib ve ilçelerinin yanı sıra Suriye’nin muhaliflerin kontrolündeki birçok bölgesinde, son haftalarda olduğu gibi bu Cuma namazının ardından de binlerce kişi rejimi protesto etmek ve cezaevlerindeki tutukluların serbest bırakılması için meydanlarda bir araya geldi. Aralarında kadınların da olduğu çok sayıda kişi namaz sonrası ellerinde Özgür Suriye Ordusu bayrakları ile farklı dillerde yazılmış dövizlerle meydanlarda toplandı. Türkiye bayrağının da dalgalandığı eylemlere katılanlar rejimin İdlib’e yönelik saldırılarının son bulmasında en büyük çabayı gösteren Türkiye’ye teşekkür etti. Esad ve rejim aleyhine slogan atan kalabalık, biran önce Suriye’de Esad’sız bir barışın sağlanmasına yönelik dileklerini dile getirdi. İdlib ve ilçelerinin yanı sıra birçok noktada düzenlenen ve önceki haftalara göre katılımın daha az olduğu eylem, açıklamaların ardından sivillerin hep birlikte araç konvoyu yapması ile son buldu.

