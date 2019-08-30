Suriye İdlib’de Yarından Geçerli Olmak Üzere Ateşkes İlan Etti

Sınırda bu açıklamadan kısa bir önce ise Türkiye’nin Suriye sınırına yürüyen bir grup Suriyeli, Suriye Ordusu’nun saldırılarını protesto etti.

Rus merkezden yapılan açıklamada, “İdlib’de durumu istikrara kavuşturmak için, Suriye hükümet güçleri tarafından tek taraflı olarak İdlib’de gerilimi azaltma bölgesinde 31 Ağustos 2019 saat 06:00 itibariyle ateşkese gidilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır” dendi.

Bu gelişmelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Suriye’deki Karşıt Tarafları Uzlaştırma ve Göçmenleri İzleme Merkezi, Şam yönetiminin 31 Ağustos Cumartesi gününden başlayarak ateşkes ilan ettiğini açıkladı.

Rusya’nın havadan verdiği destekle Mayıs ayında başlattığı İdlib operasyonunda Han Şeyhun gibi stratejik noktaları ele geçiren Suriye Ordusu, bugün de El Huveyn, El Kebir, Tel Ğubar, El Sikkiyyat, El Temania, Tel Kürdi, Tel el Seyyid Ali, Tel el Seyyid Cafer, Batı ve Doğu Temania Çiftlikleri’nde kontrolü sağladı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısının karşısındaki Bab el-Hava sınır kapısında bu eylemi yapan göstericilerin sınır kapılarını açmadığı gerekçesiyle Türkiye’ye de tepki gösterdiği belirtiliyor.

Görüntülerde eylemcilerin bazı araçlara saldırdığı da görülüyor.

Çavuşoğlu: “İdlib saldırılarının sürmesi Avrupa'ya yeni bir mülteci akını başlatabilir”

Türkiye ise Suriye’nin İdlib’de ilerleyişinden duyduğu rahatsızlığı bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından bir kez daha dile getirdi.

Norveç’te konuşan Dışişleri Bakanı, “Suriye'de siyasi bir çözüm bulunduğunda askeri birlikler ayrılabilir ancak şu an Şam rejimi siyasi bir çözüme inanmıyor. İdlib'de saldırıların devam etmesi halinde Avrupa'ya yeni bir mülteci akını başlayabilir. Rusya, Türkiye'ye İdlib'deki gözlem noktalarına Suriye güçleri tarafından bir saldırı olmayacağının garantisini verdi” dedi.

Türkiye’nin İdlib’de en hassas olduğu konuların başında Astana Antlaşması sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede kurulan 12 gözlem noktasının güvenliği geliyor. Sekiz numaralı gözlem noktasının çevrelenmesi sonrası iki gün önce on numaralı gözlem noktasının da saldırıya uğradığı iddiası geldi. Türkiye bunu yalanlasa da ilerleyen günlerde yeni tehditler oluşmaması için sık sık uyarıda bulunuyor.