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Suriye İdlib’i yeniden vurmaya başladı

05.08.2019 17:46 | Son Güncelleme

Suriye İdlib’de 1 Ağustos’ta ilan edilen ateşkesin sona erdiğini duyurdu.

Açıklamadan kısa süre sonra Han Şeyhun'a ilk hava saldırısı düzenlendi. Suriye ordusu açıklamasında Türkiye'ye de ateş püskürdü.Suriye ordusu 1 Ağustos'ta ateşkes ilan edilen İdlib'de silahlı gruplara yönelik askeri operasyonlarını yeniden başlattı. Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ilk hava saldırısının İdlib'in güneyinde yer alan Han Şeyhun'a gerçekleştiğini açıkladı.

Saldırı öncesinde Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) internet sayfasında ateşkesin sona erdirildiğine dair Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı’nın açıklamasına yer verildi.

Açıklamada 1 Ağustos tarihinde ilan edilen ateşkese karşın İdlib'deki silahlı grupların civardaki güvenli bölgelerde sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Suriye ordusunun bu nedenle operasyonlarını yeniden başlatacağı ve saldırılara karşılık vereceği kaydedildi.

Türkiye'ye suçlama

Suriye ordusu ateşkesi sona erdirdiğini duyurduğu açıklamasında Türkiye'ye de ağır eleştirilerde bulundu. Türkiye'nin İdlib'deki silahlı grupların saldırılarını sürdürmesine "izin" verdiği ve "desteğini sürdürdüğü" belirtildi. Açıklamada "Ankara’nın sabotajcı tutum ve politikasının" sürdüğü ve "Soçi Anlaşması'nda üstüne düşen misyon ve sorumluluğu üstlenmediği" ifade edildi. SANA da konuyla ilgili haberini "Çünkü Türkiye rejimi sorumluluklarının hiçbirini yerine getirmedi" başlığıyla yayınladı.

Suriye ordusu yaklaşık üç aydır Rusya’nın da desteğiyle İdlib'e hava operasyonları düzenliyor. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre en az 400 sivilin hayatını kaybettiği saldırılar nedeniyle en az 440 bin kişi de yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Görgü tanıkları hava operasyonları nedeniyle birçok köy ve kasabanın harabeye döndüğünü belirtiyor. Rusya ve Suriye ise savaş jetlerinin sivil bölgelerini vurduğunu reddediyor.

DW,Reuters,AFP / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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