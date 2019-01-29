Suriye ile İran Arasında Yeni Ticari Anlaşmalar

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Suriye’yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Beşar Esat’la görüştü. Görüşmeler esnasında açıklamalarda bulunan Esat, İran’la ülkesi arasında yapılan yeni ticari anlaşmaların, Batı’nın uyguladığı ‘ekonomik savaş’ karşısında her iki ülkeye de güç katacağını savundu.

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın Salı günü yayınladığı habere göre Suriye’de savaşın neden olduğu hasarın onarılmasında iki ülkenin işbirliği yapacağı alanları belirleyen 11 anlaşma yapıldı. Bu anlaşmalar Suriye’de altyapı inşası, yolsuzlukla mücadele ve sinema sektörünün ilerletilmesi gibi alanlarda İran’la ortak çalışmalar yürütülmesini ve ikili stratejik ilişkilerin uzun vadede de devam ettirilmesini öngörüyor.

Cihangiri, Beşar’la görüşmesinde İran’ın Suriye’ye ‘terörle mücadele’ konusunda her zaman yardımcı olduğunu ve bundan sonra da ülkenin yeniden inşa edilmesinde de desteğini sürdüreceğinin altını çizdi. Hem Suriye yönetimi yetkilileri hem de müttefikleri ülkedeki silahlı muhalif grupları ‘terörist’ ifadesiyle tanımlıyor.

İran sekiz yıldır devam eden iç savaş boyunca Suriye yönetimine maddi desteğinin yanısıra danışmanlık hizmeti de sundu. Cihangiri, özellikle ekonomi alanında uzman yetkililerden oluşan büyük bir heyetle düzenlediği Suriye ziyaretinin ‘Suriye halkına ve uluslararası camiaya bir mesaj’ olduğunu söyledi.

