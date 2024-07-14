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  4. Suriye ile normalleşme açıklaması! Bakan Fidan: 'Bizim talebimiz...'

Suriye ile normalleşme açıklaması! Bakan Fidan: 'Bizim talebimiz...'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.07.2024 17:44
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye ile normalleşme açıklaması geldi. Bakan Fidan "Cumhurbaşkanımız bir çağrıda bulundu, bizim talebimiz bu çağrının karşılık bulması" açıklamasını yaptı.

Suriye ile normalleşme açıklaması! Bakan Fidan: 'Bizim talebimiz...'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan El Suud'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ağırladı. Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu.


Bakan Fidan'ın açıklamasından satır başları:

"Suriye ile olan müzakerelerin içerisinde oldum. Diyalog kanalını açık tutmak istiyoruz. Her düzeyde Suriye ile görüşmeler oldu. Son 1 yıldır görüşmelerde çok fazla bir hareketlilik yok. Zamanın ruhu bizi barışı aramaya itiyor. Cumhurbaşkanımız bir çağrıda bulundu, bizim talebimiz bu çağrının karşılık bulması."

Express
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Anahtar Kelimeler:
suriye Hakan Fidan
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