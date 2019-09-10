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Suriye İnsan Hakları Ağı: “PKK/PYD’nin elinde 3 bin tutuklu Suriyeli var”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 14:34 | Son Güncelleme

-Suriye İnsan Hakları Ağı, ülkede PKK/PYD terör örgütünün elinde yaklaşık 3 bin Suriyeli tutuklu olduğunu açıkladı.Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından yayımlanan rapora göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolü altındaki bölgelerde yaklaşık 3 bin Suriyeli tutuklu bulunuyor.

-Suriye İnsan Hakları Ağı, ülkede PKK/PYD terör örgütünün elinde yaklaşık 3 bin Suriyeli tutuklu olduğunu açıkladı.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından yayımlanan rapora göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolü altındaki bölgelerde yaklaşık 3 bin Suriyeli tutuklu bulunuyor. Raporda, PKK/PYD’nin kullandığı taktiğin, Esad rejiminin politikasına karşı çıkan muhalifler ve iktidara gelmek isteyenlere uyguladığı taktiğe benzediği belirtildi.
Rapora göre, PKK/PYD Suriye’nin bazı bölgelerini ele geçirmekle birlikte insanları tutuklamaya ve kaçırmaya başladı. Raporda, PKK/PYD’nin elinde bulunan tutukların 631’inin çocuk, 172’sinin kadın olduğu ifade edildi. Rapora göre, PKK/PYD 2019 Ağustos ayının başından bu yana, terör örgütlerinin eylemlerine katıldıkları iddiasıyla Rakka şehrinde bulunan yerel, insani ve bağımsız kuruluşarın çalışanlarını da tutuklamaya başladı.
PKK//PYD’nin her türlü kaçırma ve tutuklama olayına karıştığı için uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini belirten raporda, keyfi tutuklamaların durdurulması için çağrıda bulunuldu.

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