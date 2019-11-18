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Suriye İnsan Hakları Ağı sivilleri hedef alan saldırılara yönelik rapor yayınladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 18:00 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın yayınladığı raporda anayasa komite toplantıları yapılmasına rağmen Suriye’nin kuzeybatısındaki gerginliğin devam ettiği ve son 16 günde 19’u çocuk 56 sivilin Suriye-Rus ittifak güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından bugün yayınlanan raporda, Suriye’nin kuzeybatısında 26 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında yaşanan çatışmalar, 1 Ağustos’ta ilan edilen ateşkes anlaşmaları, 31 Ağustos’ta Suriye rejiminin sivil alanlarda patlayıcı varil silahlar kullanması ve bölgedeki Rus Hava Kuvvetlerinin saldırılarını yeniden başlatması konularına değinildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın yayınladığı raporda anayasa komite toplantıları yapılmasına rağmen Suriye’nin kuzeybatısındaki gerginliğin devam ettiği ve son 16 günde 19’u çocuk 56 sivilin Suriye-Rus ittifak güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından bugün yayınlanan raporda, Suriye’nin kuzeybatısında 26 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında yaşanan çatışmalar, 1 Ağustos’ta ilan edilen ateşkes anlaşmaları, 31 Ağustos’ta Suriye rejiminin sivil alanlarda patlayıcı varil silahlar kullanması ve bölgedeki Rus Hava Kuvvetlerinin saldırılarını yeniden başlatması konularına değinildi. Beşar Esad ve silahlı kuvvetlerin 22 Ekim’de İdlib’in güney kırsalındaki El Hbeit köyünü ziyaret ettiği aktarılan raporda, Esad’ın Tal Aas kasabasındaki operasyonlarda ise Suriye rejim kuvvetleriyle topçu bombardımanı operasyonlarında bir araya geldiği belirtildi. Son 16 günde 19’u çocuk 56 sivilin Suriye-Rus ittifak güçleri tarafından öldürüldüğü aktarılan raporda, Esad Suriye silahlı kuvvetleri tarafından işlenen tüm ihlallerden ve ilan edilen ateşkesin ihlalinden sorumlu tutuluyor.

Binden fazla sivil hayatını kaybetti
Rapora göre 26 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Suriye-Rus ittifakı tarafından Suriye’nin kuzeybatısına 42 saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda 301’i çocuk, 186’sı kadın olmak üzere en az bin 124 sivil hayatını kaybetti. Suriye rejimi, gerçekleştirdiği 31 saldırıda 234’ü çocuk ve 143’ü kadın toplam 853 sivil öldürdü.
Rus kuvvetleri ise, 26 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında 11 saldırı düzenleyerek, 67’si çocuk ve 43’ü kadın 271 sivili öldürdü. Raporda Suriye-Rus ittifak kuvvetlerinin sivil alanlara en az 500 saldırı düzenlediği kaydedilirken, bu saldırılarda en az 15 sağlık personeli, 10 sivil savunma ve 2 medya çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

"Suriye’nin kuzeybatısına en az 3 bin 631 varil bombası atıldı"
Raporda, Suriye-Rus ittifak kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeybatısına en az 28 misket bombalı saldırı düzenlediği belirtilirken, sivil alanlarda ve ön saflarda kaçanlara ateşli silahlarla 24 saldırı düzenlediği kaydedildi. Rapora göre 26 Nisan-15 Kasım arasında Suriye rejimi L-39 uçağına monte edilmiş ağır makineli tüfekler tarafından ateşlenen çivi biçimli roketleri kullanarak birçok saldırı gerçekleştirdi ve bunun gibi en az 7 saldırı düzenledi. Suriye rejim kuvvetlerine ait helikopterler, aynı dönemde Suriye’nin kuzeybatısına en az 3 bin 631 varil bombası attı. Öte yandan Suriye rejim kuvvetlerinin 19 Mayıs’ta Lazkiye’de kimyasal saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

30 Ekim’den bu yana 56 sivil hayatını kaybetti
Raporda, 30 Ekim-15 Kasım arasında gerçekleşen ateşkes ihlallerinin sonuçlarına da değinildi. Suriye-Rus koalisyon kuvvetlerinin en az 46 saldırı düzenlediği belirtilirken, 19’u çocuk, 6’sı kadın olmak üzere en az 56 sivili öldürdüğü ifade edildi. Söz konusu saldırıda Suriye rejim güçlerinin 6 çocuk ve 2 kadın olmak üzere 20 sivili öldürdüğü, Rus kuvvetlerinin ise 13’ü çocuk ve 4’ü kadın olmak üzere 36 sivili öldürdüğü kaydedildi. Aynı dönemde yapılan başka bir saldırıda da yine Suriye rejim kuvvetleri tarafından bir sağlık görevlisi, bir sivil savunma çalışanı ve bir medya aktivisti hayatını kaybetti. Yine aynı dönemde Suriye rejim kuvvetleri tarafından helikopterlerle havadan en az 54 patlayıcı varil bırakıldı.

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