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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: "İsrail, Suriye’de 19 İran yanlısı milisi öldürdü"

26.11.2020 21:42 | Son Güncelleme:
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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu 19 milisin öldürüldüğü duyuruldu.Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu Deyr-i Zor kentinde en az 19 İran yanlısı milisin öldürüldüğü bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu 19 milisin öldürüldüğü duyuruldu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu Deyr-i Zor kentinde en az 19 İran yanlısı milisin öldürüldüğü bildirildi. Gözlemevi, saldırının Albu Kamal kasabası dışında gerçekleştirildiğini belirtti. Açıklamada, İsrail devleti Cumartesi gününden bu yana Suriye’deki İran yanlısı güçlere karşı en az 2 hava saldırısı düzenlemekle suçlandı.
Son saldırılar, İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan’ın Güvenlik Konseyi’ni İran güçlerini Suriye’den çıkarmak için derhal harekete geçmeye çağırmasının ardından geldi.

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