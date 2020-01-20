Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Rus hava saldırılarında yedi sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye Ordusu ile Rusya'nın Suriye'nin kuzey batısındaki operasyonlarında sivillerin yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının Halep'in batı kırsalındaki köyleri bombaladığını, beşi çocuk toplam yedi sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İdlib konusunda Rusya ve Türkiye arasında sağlanan ateşkes, 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti. Ancak Rus savaş uçakları ile Suriye ordusunun bu tarihten kısa bir süre sonra İdlib'e yönelik operasyonlara yeniden başladığı bildiriliyor. Suriye ordusunun stratejik öneme sahip İdlib'deki ilerleyişini sürdürdüğü kaydediliyor. İdlib'in yanı sıra Hama, Halep ve Lazkiye vilayetlerinin bir kısmında El Kaide'nin eski uzantısı Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) ve diğer muhalif gruplar faaliyet gösteriyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad başlatılan operasyonlarla bölgeyi tamamen kontrol altına almak istiyor. Suriye Ordusu'nun İdlib'e yönelik olarak başlattığı operasyonlar nedeniyle on binlerce sivil bölgeyi terketti. Birleşmiş Milletler'in (BM) verdiği bilgiye göre Aralık başından bu yana 350 bin Suriyeli İdlib'i terketti. Bu sivillerin Türkiye sınırındaki kamplara yerleşmeye çalıştığı bildiriliyor.

AFP / HT, TY

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