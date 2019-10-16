Suriye İnsan Hakları Gözlemevi:'Suriye Ordusu ve Kürtler Birlikte Çatışıyor''

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, 8 yıldır devam eden iç savaşta çok ender görülen durumlardan birinin yaşandığı, Suriye Ordusu ve Kürtlerin yan yana Türk Ordusu destekli Suriye Ulusal Ordusu'na karşı çatışmalara girdikleri iddia edildi. Çatışmaların Ayn İsa’da devam ettiği belirtildi.

Çatışmaların özellikle Halep’e uzanan M4 karayolu yakınlarında şiddetlendiği ifade ediliyor.

Gözlemevi’ne göre Suriye Ordusu, 2012 yılında çekildiği Münbiç, Ayn İsa ve Tel Tamer bölgelerine o günden bu yana en büyük asker yığınağını yapmış durumda.

Suriye'de askerleri bulunan Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrantyev de yaptığı açıklamada, Suriye ve Türk askerlerinin karşı karşıya gelmemesi için arada bir kontak sağlandığını söyledi. Buna karşın Ayn İsa yakınlarındaki çatışmalarda iki Suriye askerinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Suriye ordusuna karşı buradaki çatışmalarda Suriye Ulusal Ordusu olarak tanınan güçlerin ön planda olduğu biliniyor.

Pazartesi günü de Münbiç’te havan topu saldırısı dolayısıyla bir Suriye askerinin yine hayatını kaybettiği biliniyor.

Gözlemevi, özellikle Rasulayn’da da sert çatışmaların sürdüğünü ve Türkiye’nin hava operasyonlarının da devam ettiğini belirtiyor.

