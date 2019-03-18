Suriye, İran ve Irak'tan askeri zirve: Yabancı güçler çekilsin

İran Genelkurmay Başkanı zirve öncesinde Türk ve Amerikan askerlerine işaret ederek yabancı güçlerin bir an önce Suriye'yi terk etmesini istedi.Suriye, İran ve Irak'ın genelkurmay başkanlarının Pazartesi günü Şam'da bir araya gelerek Suriye topraklarında terörle mücadele ve yabancı askerlerin çekilmesi konusunu masaya yatıracakları bildirildi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri Şam'a varışı öncesinde yaptığı açıklamada Suriye hükümetinin izni olmadan ülkede varlık gösteren yabancı güçlerin yasadışı olduğunu ve mümkün olduğunca kısa bir süre içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini belirterek Şam'daki toplantıda bu konunun da gündeme geleceğini kaydetti.

İdlib vilayeti ve Fırat'ın doğusundaki yabancı birliklerin yasadışı olduğunu belirterek Türk ve ABD askerlerine gönderme yapan Bakıri, "son birkaç yıldır İran, Suriye, Rusya ve Irak arasında mükemmel bir koordinasyon geliştirildiğini ve artık Suriye'nin geri kalanının kurtarılması ve egemenliğin pekiştirilmesinin gündemde olduğunu" kaydetti.