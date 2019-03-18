HABER

Suriye, İran ve Irak'tan askeri zirve: Yabancı güçler çekilsin

18.03.2019 17:00 | Son Güncelleme

Suriye, İran ve Irak genelkurmay başkanları Şam'da bir araya geliyor.

İran Genelkurmay Başkanı zirve öncesinde Türk ve Amerikan askerlerine işaret ederek yabancı güçlerin bir an önce Suriye'yi terk etmesini istedi.Suriye, İran ve Irak'ın genelkurmay başkanlarının Pazartesi günü Şam'da bir araya gelerek Suriye topraklarında terörle mücadele ve yabancı askerlerin çekilmesi konusunu masaya yatıracakları bildirildi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri Şam'a varışı öncesinde yaptığı açıklamada Suriye hükümetinin izni olmadan ülkede varlık gösteren yabancı güçlerin yasadışı olduğunu ve mümkün olduğunca kısa bir süre içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini belirterek Şam'daki toplantıda bu konunun da gündeme geleceğini kaydetti.

İdlib vilayeti ve Fırat'ın doğusundaki yabancı birliklerin yasadışı olduğunu belirterek Türk ve ABD askerlerine gönderme yapan Bakıri, "son birkaç yıldır İran, Suriye, Rusya ve Irak arasında mükemmel bir koordinasyon geliştirildiğini ve artık Suriye'nin geri kalanının kurtarılması ve egemenliğin pekiştirilmesinin gündemde olduğunu" kaydetti.

İran Genelkurmay Başkanı, Suriye ziyareti çerçevesinde başta Fırat'ın doğusu ve Doğu Guta olmak üzere cephe hattına da gideceğini ve İran silahlı kuvvetlerinin Suriye ve Irak ile işbirliğinin istişare edileceğini belirtti.

Suriye ordusu İdlib ve Hama'da operasyonları genişletiyor

Diğer yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun Hama ve İdlib kırsalında operasyonları genişlettiğini bildirdi. Ajansın bölgedeki muhabirine dayandırdığı haberde Hama'nın kuzey ve İdlib'in güney kırsalındaki Nusra Cephesi ve bağlantılı grupların militanlarına yönelik Pazartesi sabahı operasyon düzenlendiği kaydedildi. Haberde operasyonun, militanların çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasını ihlallerine, ayrıca Suriye birlikleri, köy ve kasabalarına yönelik saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. El Kaide'nin Suriye kolu olarak bilinen Nusra, İdlib'de kontrolü elinde bulunduran terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) ana bileşenini oluşturuyor.

İdlib'in güney kırsalında Han Şeyhun, Vadi Huveyr ve Telmin bölgelerindeki militanlara yönelik yoğun saldırılarda Nusra mensupları ve ekipmanına ağır hasar verdirildiği kaydedildi.

Rusya ve Türkiye arasında geçen yıl Eylül ayında imzalanan Soçi mutabakatıyla İdlib vilayetinde hayata geçirilen çatışmasızlık bölgelerinde Türkiye'ye ait gözlem noktaları bulunuyor. Muhaliflerin elindeki son kale olarak kabul edilen İdlib'e Esad rejiminin geniş çaplı operasyonu, Türkiye'nin diplomatik çabaları sonucunda Soçi mutabakatıyla engellenmişti. HTŞ'nin bölgedeki nüfuzunu artırması sonrasında Rusya İdlib'e operasyon için baskıyı artırmış, geçen hafta da bölgeye, "Türkiye'nin onayıyla ve Türkiye ile koordinasyon içinde" hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Türkiye, İdlib'e geniş çaplı bir operasyon durumunda milyonlarca ek mültecinin sınırlarına yığılmasından endişe ediyor.

KNA/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
Hollanda polisi, Utrecht'teki silahlı saldırıyla ilgili olarak 37 yaşındaki Türk kökenli bir kişinin arandığını açıkladıHollanda polisi, Utrecht'teki silahlı saldırıyla ilgili olarak 37 yaşındaki Türk kökenli bir kişinin arandığını açıkladı
Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Hollanda'daki saldırının şüphelisi Türk çıktı!

Yeni Zelandalılardan terör kurbanlarına saygı seli

Yeni Zelandalılardan terör kurbanlarına saygı seli

Terör kurbanının annesi silah seslerini park yerinde duydu

Terör kurbanının annesi silah seslerini park yerinde duydu

Bulgar polisi biber gazını kendine sıktı

Bulgar polisi biber gazını kendine sıktı

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.