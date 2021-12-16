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Suriye: "İsrail Hava Saldırısı Düzenledi Bir Asker Öldü"

16.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye, İsrail’in kendi topraklarına yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti. Suriye devlet televizyonu saldırıda bir Suriyeli askerin öldüğünü duyurdu

Suriye, İsrail’in kendi topraklarına yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti. Suriye devlet televizyonu saldırıda bir Suriyeli askerin öldüğünü duyurdu.

İsrail henüz iddiaya ilişkin bir açıklama yapmazken İsrail devlet haber ajansı SANA, askeri bir kaynağın saldırıya ilişkin açıklamalarına yer verdi. Adı açıklanmayan askeri yetkili, “ Düşman İsrail kuvvetleri, bir hava harekatı gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı. İsrail’in zaman zaman Suriye topraklarında İran destekli grupları hedef alan saldırılar düzenlediği biliniyor.

Suriyeli yetkili saldırının İsrail’in 1967 yılından bu yana kontrolü elinde tuttuğu Golan tepeleri bölgesinden geldiğini iddia etti.

SANA Haber Ajansı ayrıca, hava saldırısı sırasında Suriye’nin füze savunma sisteminin bazı roketleri havada infilak ettirdiğini öne sürdü.

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