HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suriye: "İsrail Lazkiye Limanı’nı Vurdu"

Suriye: "İsrail Lazkiye Limanı’nı Vurdu"

28.12.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Salı günü erken saatlerde Akdeniz'den fırlatılan İsrail füzelerinin Suriye'nin Lazkiye Limanı’nı vurarak yangınlara ve büyük hasara yol açtığını bildirdi

Akdeniz'den fırlatılan İsrail füzelerinin Suriye'nin Lazkiye Limanı’nı vurarak yangınlara ve büyük hasara yol açtığı bildirildi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, saldırıların Salı günü erken saatlerde gerçekleştiğini ve limandaki bir konteynerin vurulduğunu duyurdu.

Lazkiye, Suriye'nin ana ticari limanı. Habere göre, İsrail’in saldırısı bu ay bölgeyi hedef alan ikinci saldırı.

İsrail, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Suriye topraklarındaki hedeflere çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

İsrail, saldırılar hakkında nadiren açıklama yapsa da, İran'ın Suriye'de tutunmasını önlemek için Tahran destekli güçleri ve sevkiyatları hedef aldığını kabul ediyor.

Suriye, Aralık ayı başında da topraklarına İsrail’in hava saldırısı düzenlediğini iddia etmiş ve Suriye devlet televizyonu saldırıda bir Suriyeli askerin öldüğünü duyurmuştu.

Suriyeli yetkililer, saldırının İsrail’in 1967 yılından bu yana kontrolu elinde tuttuğu Golan Tepeleri bölgesinden geldiğini iddia etmişti.

SANA ayrıca, hava saldırısı sırasında Suriye’nin füze savunma sisteminin bazı roketleri havada infilak ettirdiğini öne sürmüştü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygulandıran detay! Duygulandıran detay!
PARTNERŞok sözlere annesinden kısa ve net yanıt!Şok sözlere annesinden kısa ve net yanıt!
Kovidi önceden bilmiş: 10 yıl içinde...Kovidi önceden bilmiş: 10 yıl içinde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

Son hâli inanılmaz… ‘Yaşlanmışsın be Güllü abim'

Son hâli inanılmaz… ‘Yaşlanmışsın be Güllü abim'

İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…

İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…

11 belediye başkanından İBB açıklaması

11 belediye başkanından İBB açıklaması

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.