Suriye: "İsrail Lazkiye Limanı’nı Vurdu"

Akdeniz'den fırlatılan İsrail füzelerinin Suriye'nin Lazkiye Limanı’nı vurarak yangınlara ve büyük hasara yol açtığı bildirildi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, saldırıların Salı günü erken saatlerde gerçekleştiğini ve limandaki bir konteynerin vurulduğunu duyurdu.

Lazkiye, Suriye'nin ana ticari limanı. Habere göre, İsrail’in saldırısı bu ay bölgeyi hedef alan ikinci saldırı.

İsrail, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Suriye topraklarındaki hedeflere çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

İsrail, saldırılar hakkında nadiren açıklama yapsa da, İran'ın Suriye'de tutunmasını önlemek için Tahran destekli güçleri ve sevkiyatları hedef aldığını kabul ediyor.

Suriye, Aralık ayı başında da topraklarına İsrail’in hava saldırısı düzenlediğini iddia etmiş ve Suriye devlet televizyonu saldırıda bir Suriyeli askerin öldüğünü duyurmuştu.

Suriyeli yetkililer, saldırının İsrail’in 1967 yılından bu yana kontrolu elinde tuttuğu Golan Tepeleri bölgesinden geldiğini iddia etmişti.

SANA ayrıca, hava saldırısı sırasında Suriye’nin füze savunma sisteminin bazı roketleri havada infilak ettirdiğini öne sürmüştü

