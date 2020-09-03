Suriye, İsrail’in Humus kentinde bulunan T4 üssüne hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti. Suriye Savunma Sistemi’nin devreye girdiği olayda, 11 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye, İsrail’in Humus’a füze saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti. Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen hava saldırısında Humus’ta bulunan T4 üssünün hedef alındığı ifade edildi. Suriyeli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından Suriye Savunma Sistemi’nin devreye girdiğini ve füzelerin bazılarını karşıladığını ve bazılarının da isabet ettiğini bildirdi.

Saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

