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Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisinden Hatay Valiliğine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 13:12 | Son Güncelleme

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisinden Hatay Valiliğine ziyaret

Suriyeli 150 aşiretin tek çatı altında bir araya gelerek oluşturduğu Kabileler ve Aşiretler Meclisi'nin bazı yönetim kurulu üyeleri, Hatay Valiliğini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretle ilgili Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Başkan Yardımcısı Memduh El Fedus ile yönetim kurulu üyeleri, Vali Rahmi Doğan'la görüştü.

Memduh El Fedus, yaptığı açıklamada, meclislerinde 150 aşiret ve kabile bulunduğunu belirterek "Meclisin kuruluş amacı Kürt, Arap, Süryani ve Türkmenlerin üzerinden zulmü kaldırmak, YPG/PKK terör örgütünden bölgeyi arındırmaktır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve Türk ordusuna teşekkür ediyoruz.'' ifadesini kullandı.

Vali Doğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
aşiretler hatay

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